Allegro в Україні: коли старт і чи стане польський маркетплейс новою Rozetka

Польський маркетплейс Allegro готується офіційно зайти на український ринок.

За інформацією польського видання Wiadomosci Handlowe, уже в червні 2026 року українські покупці зможуть робити замовлення через спеціальний сервіс Allegro International Ukraina.

Це може створити серйозну конкуренцію для Rozetka.

Яким буде запуск Allegro в Україні

На першому етапі Allegro не відкриватиме повноцінний український маркетплейс. Спочатку українцям дадуть доступ до товарів польських продавців. Тобто:

українські користувачі зможуть замовляти товари напряму з Польщі;

продавцями будуть польські merchant-партнери;

доставка здійснюватиметься в Україну;

сервіс працюватиме у форматі транскордонної торгівлі.

За попередніми даними, до запуску планують підключити кілька сотень польських продавців. Це означає, що асортимент може бути дуже великим уже з перших місяців роботи: електроніка, побутова техніка, одяг, товари для дому, автотовари та інше.

Хто доставлятиме товари Allegro

Логістику забезпечуватиме Nova Post — міжнародний підрозділ Нової пошти. Компанія вже активно працює в Польщі й має готову інфраструктуру для перевезень між країнами.

Це важливий момент, тому що швидкість і надійність доставки можуть стати головною перевагою.

Якщо доставка буде швидкою та недорогою, польський маркетплейс зможе швидко набрати популярність серед українських покупців.

Які перспективи у Allegro в Україні

У майбутньому кампанія планує створити окремий український сайт Allegro.ua і адаптувати платформу під український ринок, а також дозволити українським продавцям продавати свої товари через платформу.

Підключення українських виробників може початися вже у 2027 році. Це означає, що Allegro хоче не просто продавати польські товари в Україну, а фактично побудувати повноцінний локальний маркетплейс.

Проте вже зараз кампанія має свої переваги:

дуже великий асортимент товарів із Польщі та ЄС;

потенційно нижчі ціни на частину товарів;

доступ до європейських брендів;

досвід роботи одного з найбільших маркетплейсів Центральної Європи.

Деякі експерти не виключають, що Allegro може піти далі й купувати локальні українські компанії або контактувати з місцевими партнерами, щоб швидше закріпитися на ринку.

Для покупців це потенційно вигідно, а для українських маркетплейсів — сигнал, що конкуренція може лише посилюватися.

