Allegro в Україні: коли старт і чи стане польський маркетплейс новою Rozetka

Польський маркетплейс Allegro готується офіційно зайти на український ринок.
За інформацією польського видання Wiadomosci Handlowe, уже в червні 2026 року українські покупці зможуть робити замовлення через спеціальний сервіс Allegro International Ukraina.
Це може створити серйозну конкуренцію для Rozetka.
Яким буде запуск Allegro в Україні
На першому етапі Allegro не відкриватиме повноцінний український маркетплейс. Спочатку українцям дадуть доступ до товарів польських продавців. Тобто:
- українські користувачі зможуть замовляти товари напряму з Польщі;
- продавцями будуть польські merchant-партнери;
- доставка здійснюватиметься в Україну;
- сервіс працюватиме у форматі транскордонної торгівлі.
За попередніми даними, до запуску планують підключити кілька сотень польських продавців. Це означає, що асортимент може бути дуже великим уже з перших місяців роботи: електроніка, побутова техніка, одяг, товари для дому, автотовари та інше.
Хто доставлятиме товари Allegro
Логістику забезпечуватиме Nova Post — міжнародний підрозділ Нової пошти. Компанія вже активно працює в Польщі й має готову інфраструктуру для перевезень між країнами.
Це важливий момент, тому що швидкість і надійність доставки можуть стати головною перевагою.
Якщо доставка буде швидкою та недорогою, польський маркетплейс зможе швидко набрати популярність серед українських покупців.
Які перспективи у Allegro в Україні
У майбутньому кампанія планує створити окремий український сайт Allegro.ua і адаптувати платформу під український ринок, а також дозволити українським продавцям продавати свої товари через платформу.
Підключення українських виробників може початися вже у 2027 році. Це означає, що Allegro хоче не просто продавати польські товари в Україну, а фактично побудувати повноцінний локальний маркетплейс.
Проте вже зараз кампанія має свої переваги:
- дуже великий асортимент товарів із Польщі та ЄС;
- потенційно нижчі ціни на частину товарів;
- доступ до європейських брендів;
- досвід роботи одного з найбільших маркетплейсів Центральної Європи.
Деякі експерти не виключають, що Allegro може піти далі й купувати локальні українські компанії або контактувати з місцевими партнерами, щоб швидше закріпитися на ринку.
Для покупців це потенційно вигідно, а для українських маркетплейсів — сигнал, що конкуренція може лише посилюватися.
