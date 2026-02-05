H&M запустив онлайн-магазин в Україні: як легко замовити, отримати і повернути покупки

H&M офіційно запустив онлайн-магазин в Україні — тепер українці можуть замовляти прямо з hm.com.

Тож обирай улюблене з колекції H&M Home — джинси, футболки, сукні, верхній, спортивний одяг, рушники, посуд, декор — усі трендові новинки 2026 відтепер в онлайн форматі.

Ціни офіційні, асортимент оригінальний, а посилка приїжджає прямо до тебе додому або до відділення Nova Global.

Усі деталі, як придбати одяг та інші речі в онлайн-магазині H&M в Україні — у матеріалі.

H&M відкрив онлайн-магазин в Україні: як замовити речі

Крок 1. Відкриваємо сайт

Заходимо на hm.com і перемикаємося на українську версію. Ціни в гривнях, інтерфейс рідною мовою – почуваємося, як вдома.

Крок 2. Створюємо обліковий запис в онлайн-магазині H&M

Натискаємо Увійти або Створити обліковий запис, вводимо email і пароль. Можна авторизуватися через Google чи Apple – зручно і швидко.

Крок 3. Обираємо речі

Додаємо у кошик улюблені светри, джинси чи подушки для дому. Вибираємо розмір і колір – і вперед!

Крок 4. Оформлюємо замовлення в онлайн-магазині H&M

Вводимо адресу доставки: вулиця, будинок, квартира, індекс. Телефон обов’язковий — кур’єр або Nova Global зателефонує для уточнення.

Крок 5. Оплата

Приймаються картки Visa або Mastercard, Apple Pay, Google Pay. Оплата онлайн – тільки передплата , післяплати чи готівки при отриманні поки немає.

Крок 6. Підтвердження і відстеження товару в онлайн-магазині H&M

Після оплати приходить email із номером замовлення. Далі можна відстежувати посилку в реальному часі через додаток Nova Global.

Увесь процес займе у тебе 5-7 хвилин – швидко і без зайвих клопотів.

H&M Україна — як виконується доставка

Доставка товарів H&M в Україні працює через Nova Global, тобто ти користуватимешся знайомими пунктами видачі, або маєш можливість отримати посилку прямо додому кур’єром.

Замовлення йдуть із європейського складу, проходять митний контроль, тому термін доставки може коливатися від 4 до 9 робочих днів

Вартість доставки в онлайн-магазині H&M стартує від 169 гривень і точна сума завжди показується в кошику перед оплатою.

Як завжди, найзручніше обрати доставку до відділення Nova Global — забрати посилку можна у зручний час.

Онлайн магазин H&M в Україні — як повернути товар, якщо не підійшов

Не підійшов розмір чи колір? H&M дозволяє повернути речі протягом 30 днів. Як повернути:

Заходимо в особистий кабінет в онлайн-магазині H&M— Мої замовлення — Повернути. Вказуємо причину, іноді додаємо фото. Система генерує етикетку для повернення – друкуємо або показуємо на телефоні. Відносимо посилку у відділення Nova Global або викликаємо кур’єра.

Зворотна доставка товарів H&M безкоштовна, гроші повертаються на ту ж картку через 7-14 днів після перевірки речей на складі. Зверни увагу: діє тільки онлайн-повернення, а не в фізичні магазини.

