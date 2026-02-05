H&M запустил онлайн-магазин в Украине: как легко заказать, получить и вернуть покупки

H&M официально запустил онлайн-магазин в Украине — теперь украинцы могут заказывать прямо с hm.com.
Так что выбирай любимое из коллекции H&M Home — джинсы, футболки, платья, верхнюю и спортивную одежду, полотенца, посуду, декор — все трендовые новинки 2026 года теперь в онлайн-формате.
Цены официальные, ассортимент оригинальный, а посылка приезжает прямо к тебе домой или в отделение Nova Global.
Все детали о том, как приобрести одежду и другие товары в онлайн-магазине H&M в Украине — в материале.
H&M открыл онлайн-магазин в Украине: как заказать вещи
Шаг 1. Открываем сайт
Заходим на hm.com и переключаемся на украинскую версию. Цены в гривнах, интерфейс на родном языке — ощущение, как дома.
Шаг 2. Создаем учетную запись в онлайн-магазине H&M
Нажимаем Войти или Создать учетную запись, вводим email и пароль. Можно авторизоваться через Google или Apple — удобно и быстро.
Шаг 3. Выбираем вещи
Добавляем в корзину любимые свитеры, джинсы или подушки для дома. Выбираем размер и цвет — и вперед!
Шаг 4. Оформляем заказ в онлайн-магазине H&M
Вводим адрес доставки: улица, дом, квартира, индекс. Телефон обязателен — курьер или Nova Global позвонит для уточнения.
Шаг 5. Оплата
Принимаются карты Visa или Mastercard, Apple Pay, Google Pay. Оплата онлайн — только предоплата; наложенный платеж или наличные при получении пока недоступны.
Шаг 6. Подтверждение и отслеживание товара в онлайн-магазине H&M
После оплаты приходит email с номером заказа. Далее можно отслеживать посылку в реальном времени через приложение Nova Global.
Весь процесс займет у тебя 5–7 минут — быстро и без лишних хлопот.
H&M Украина — как выполняется доставка
Доставка товаров H&M в Украине работает через Nova Global, то есть ты будешь пользоваться знакомыми пунктами выдачи или можешь получить посылку прямо домой курьером.
Заказы идут с европейского склада, проходят таможенный контроль, поэтому срок доставки может колебаться от 4 до 9 рабочих дней.
Стоимость доставки в онлайн-магазине H&M начинается от 169 гривен, точная сумма всегда отображается в корзине перед оплатой.
Как всегда, удобнее всего выбрать доставку в отделение Nova Global — посылку можно забрать в удобное время.
Онлайн-магазин H&M в Украине — как вернуть товар, если не подошел
Не подошел размер или цвет? H&M позволяет вернуть вещи в течение 30 дней.
Как вернуть:
- Заходим в личный кабинет в онлайн-магазине H&M — Мои заказы — Вернуть.
- Указываем причину, иногда добавляем фото.
- Система генерирует этикетку для возврата — распечатываем или показываем на телефоне.
- Несем посылку в отделение Nova Global или вызываем курьера.
Обратная доставка товаров H&M бесплатная, деньги возвращаются на ту же карту через 7–14 дней после проверки вещей на складе. Обрати внимание: действует только онлайн-возврат, а не в физические магазины.
