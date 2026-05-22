В Украине минуту молчания будут объявлять через громкоговорители: детали решения Кабмина

Кабинет Министров принял решение, которым разрешил использовать громкоговорители для объявления минуты молчания. Уже с 23 мая каждый день ровно в 9 часов утра будут транслировать соответствующие звуковые извещения.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в феврале подписал соответствующий законопроект №14144, ранее принятый Верховной Радой по инициативе вицеспикера Елены Кондратюк, президиума парламента и группы народных депутатов — подробности читай в материале.

Отныне громкоговорители, ранее ассоциировавшиеся исключительно с воздушными тревогами и угрозами, ежедневно в 09:00 и во время осенней памяти жертв Голодомора будут транслировать звуковые оповещения о минуте молчания.

Ритуал предназначен для одновременного чествования памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины, участников добровольческих формирований, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность государства, а также гражданских граждан, медицинских работников, полицейских, спасателей ГСЧС, журналистов и волонтеров, ставших жертвами войны.

Кроме того, закон детализирует порядок проведения ежегодных мемориальных мероприятий в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов: ежегодно в четвертую субботу ноября в 16:00 зафиксировано обязательное проведение всеукраинской минуты молчания и масштабной акции Зажгли свечу.

Кабинет Министров Украины адаптировал профильные нормативные акты, позволив прямое использование уличных систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты для объявлений о памяти.

Обязанность обеспечивать техническое информирование о начале и завершении минуты молчания на предприятиях, в учреждениях, организациях и подведомственных территориях возложена на местные органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Подавать сигнал обязаны и отечественные медиа всех уровней независимо от их формы собственности.

Разработка детальных методических рекомендаций и непосредственный контроль за правильностью организации и проведения ежедневного мемориального ритуала и всеукраинской акции Зажги свечу поручено Украинскому институту национальной памяти.

Раньше мы писали, как активировать напоминание о минуте молчания в телефоне – читай в материале пошаговую инструкцию активации в приложении Киев Цифровой.

