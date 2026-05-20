С кого снимут бронь в 2026 году: кто находится в зоне риска

Бронирование является особой формой отсрочки, предоставляемой специалистам, чья деятельность критически важна для стабильного функционирования оборонно-промышленного комплекса, экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

В 2026 году правительство обновило правила предоставления этого спецстатуса, введя как строгие критерии для кандидатов, так и расширив возможности для стратегических предприятий.

В то же время, законодательством четко определен перечень условий, при которых военнообязанные граждане не подлежат бронированию, а также случаи, когда действующая отсрочка может быть аннулирована досрочно — подробности читай в материале.

С кого снимут бронирование в 2026 году: основные категории лиц

Ключевым финансовым критерием для согласования брони есть уровень официальной заработной платы работника. В 2026 году установлен жесткий зарплатный предел — ежемесячный доход военнообязанного должен составлять не менее 2,5 минимальных заработных плат, что равняется 21 617,50 гривны.

Если официальный оклад работника ниже этого показателя, система автоматически отклонит заявку на бронирование.

Кроме того, получить отсрочку невозможно для лиц, трудоустроенных неофициально, поскольку они не находятся в штате предприятия и электронные реестры их не отражают.

Отдельную группу риска составляют граждане, имеющие проблемы с военным учетом. Отказ в бронировании гарантированно придет, если мужчина исключен из военного учета, не уточнил свои персональные данные в системе Оберег или находится в официальном розыске ТЦК и СП.

Правда, для предприятий оборонно-промышленного комплекса действует исключение: при выявлении нарушений учета их работникам могут предоставить временную отсрочку на 45 дней, в течение которых гражданин обязан сняться с розыска, устранить несоответствия в документах и ​​уплатить административный штраф, после чего оформляется полноценная бронь.

Также сервис Действие отклонит запрос, если у человека уже есть действительная отсрочка от мобилизации по другим законодательным основаниям.

Военный юрист Михаил Лобунько в коменнтарии РБК-Україна отмечает, что действующее законодательство содержит исчерпывающий перечень оснований досрочного лишения работника легитимной отсрочки. Бронирование автоматически отменяется в следующих случаях:

Увольнение работника с предприятия — трудовые отношения прекращаются, соответственно, аннулируется и привязан к должности спецстатус;

Потеря предприятием статуса критически важного — если государственный орган, выдававший такой статус, отменяет свое решение из-за несоответствия компании критериям, наличию налоговых долгов и т.п.;

Ликвидация или полное прекращение деятельности учреждения;

Инициатива самого работодателя — руководитель имеет право подать обоснованное ходатайство об отмене брони конкретному сотруднику через Действие, но такую ​​процедуру разрешено проводить не чаще одного раза в пять календарных дней;

Невыполнение условий бронирования — в частности, превышение установленных лимитов и квот.

В то же время внутренние кадровые ротации не представляют угрозы для защищенности работника. Если забронированного специалиста переводят на другую должность или в другое структурное подразделение в пределах одного и того же предприятия, его отсрочка продолжает действовать автоматически.

Работодатель обязан лишь в течение трех рабочих дней официально уведомить ТЦК и СП об изменениях, после чего обновленный статус отобразится в резерв+.

