МиГ-31: характеристики истребителя, который несет ракеты Кинжал

МиГ-31 — это советский истребитель, который имеет дальний радиус действия. Он может поражать цель на расстоянии до 2 тыс. км. А модификация базового самолета МиГ-31К является носителем ракеты Х-47М Кинжал. Что известно о МиГ-31: характеристики и другие важные моменты об истребителе — читай в материале.

МиГ-31: сколько кинжалов несет и история создания

Самолет разработали в 1970-х годах отдельным конструкторским бюро №155. Это был будто ответ на американскую военную программу стратегических крылатых ракет.

Конструкторы должны были создать самолет, который мог бы выполнять боевые задания в автономном режиме без поддержки наземных пунктов наведения. Его создавали для прикрытия территории Советского Союза. За 40 лет самолет прошел восемь модификаций и модернизаций.

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МиГ-31: особенности самолета

Истребитель разработали для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых, средних и больших высотах. Самолет может работать в любое время суток и в любых погодных условиях.

Его оснастили приборами радиоэлектронной борьбы инфракрасного и радиолокационного диапазонов. Он может перехватывать крылатые малые ракеты, истребитель является боевой единицей ВВС и ПВО. В МиГ-31 есть 4 ракеты и 2 подвесных бака.

МиГ-31: характеристики и мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко наводит пример из марта этого года. Тогда было мощное падение российского истребителя МиГ-31 явно по причине возгорания двигателя.

По его словам, это яркий пример того, в каком техническом состоянии находится российская авиация, и к чему приводит повышенная нагрузка на выработавшую свой ресурс технику.

Истребители МиГ-31 производились с 1975 по 1994 года, то есть, самому новому из них 28 лет. После прекращения производства истребителей постепенно было свернуто и серийное производство двигателей Д-30Ф6. На сегодняшний день ВПК России может только обслуживать и ремонтировать МиГ-31 и его узлы.

То есть, на старый, давно уже выработавший свой ресурс двигатель, регулярно оказывается нагрузка, которую он попросту не может выдержать из-за полного износа. Каков может быть результат такой деятельности? Поломка и некий искрометный инцидент.

МиГ-31 с Кинжалом: аварии

Хочу отметить, что за 2022 год в россии официально подтвердили 4 аварии МиГ-31. Причем все 4 непосредственно не связаны с войной в Украине. Тем не менее это рекорд потерь МиГ-31 в течение года, если закрыть глаза на то, что могут быть и не официальные потери, о которых пока неизвестно.

Также в декабре 2022 в Беларуси было зафиксировано возгорание двигателя одного из МиГ-31К, являющегося носителем ракет Х-47М2 Кинжал.

Забавно, но МиГ-31 в нынешней войне это истребитель, который реже всего участвовал в боевых действиях, но который РОВ продолжают терять. Сколько МиГ-31 в России? Как минимум 9.

МиГ-31: технические характеристики и сколько ракет несет МиГ-31

экипаж — 2 человека;

размах крыльев — 13460 мм;

площадь крыла — 61,62 м²;

вес — 39150 кг,

максимальная взлетная масса — 46750 кг;

максимальная скорость — 1500 км/ч на малой высоте, 3100 км/ч — на большой высоте;

скорость — до 2800 км/ч;

дальность без дозаправки — 3 тыс. км;

радиус действия — 720 км.

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