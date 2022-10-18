Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал

Российские оккупанты беспощадно бьют всеми имеющимися ракетами по мирному населению Украины. Среди них есть особенно опасные. Сегодня мы расскажем о ракетах Кинжал и их характеристиках.

Что такое ракетный комплекс Кинжал

Несмотря на то, что Россия стреляет по Украине старыми остатками советских ракет, у нее на вооружении есть и более новые комплексы, такие как гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М Кинжал.

Кинжал является модификацией баллистической ракеты системы Искандер. Они появились на вооружении армии РФ в 2017 году.

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Россияне успели использовать Кинжалы по Украине и мирным жителям уже несколько раз. Но и о себе не забыли: в сентябре ракеты, которые планировались для запуска по Украине, упали именно на территории РФ.

Каковы характеристики ракеты Кинжал и почему она является одной из самых опасных?

Кинжал: характеристики сверхзвуковой ракеты

Ракеты Кинжал более опасны, чем другие, потому что способны лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука и могут маневрировать в полете.

Они значительно быстрее, чем Калибры и Искандеры. Дальность полета ракеты достигает 2000 км, а в случае запуска из самолета — трех. Глава Кремля заявлял, что ракеты Кинжал могут нести даже ядерные боеголовки.

Такие ракеты способны поражать движущиеся и неподвижные объекты. Боевая часть Кинжала равна 4 т тротила. Системам ПВО сложно сбить Кинжал, потому что ракета после запуска поднимается вверх на 20 км, а затем падает на цель.

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Носители ракет Кинжал

Носителями таких ракет могут быть:

Самолет МиГ-31К — одна ракета.

Ту-22М — четыре ракеты.

Ту-160 — восемь ракет.

В настоящее время россияне работают над возможностью сделать из самолета Су-57 носителя ракет Кинжал.

Сколько ракет Кинжал есть у России

Кинжал является довольно дорогим и ограниченным в количестве оружием. По состоянию на 2020 год Россия показала всего два модифицированных под Кинжалы самолета, а учитывая попытки воплотить третий носитель из Су-57, дела обстоят плохо.

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