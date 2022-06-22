День памяти и скорби 22 июня: почему отмечают и какие традиции

Украинцы не забывают свою историю. Мы помним путь, который прошли, и ради чего это было. Помним наших предков, отдавших свою жизнь ради будущих поколений.

22 июня — День памяти и скорби. Каждый год наша страна чтит память миллионов людей, павших в боях Второй мировой войны. Обычно в этот день проводились встречи с ветеранами, благотворительные акции и минуты молчания.

День памяти 22 июня — история возникновения

День памяти и скорби начали отмечать в 2000 году. Тогда соответствующий указ подписал президент Украины Леонид Кучма. На его решение повлияла инициатива общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и жертв нацистских преследований.

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В этот день принято ставить в церкви свечки за всех дочерей и сыновей Украины, которые погибли ради свободы и независимости нашего государства.

Почему 22 июня День памяти и скорби

Этот день был избран неслучайно. Именно 22 июня 1941 года Германия напала на территорию Украины и началась германо-советская война.

Вторая мировая война длилась с 1939 по 1945 год, однако для Украины она началась в 1941-м.

Общие потери Украины составили 8-10 млн человек. Люди погибали на фронте, умирали от голода в тылу, были вывезены в Германию или на территорию России.

День памяти и скорби — очередное напоминание о том, что война беспощадна и жестока. Нам нужно учиться на ошибках минувших поколений и не проливать кровь людей.

Но Россия — страна, которая воевала с нами бок о бок во время Второй мировой, сейчас решила начать войну против нас. Российские военные совершают преступления против мирного населения и жестоко обстреливают украинские города.

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