Мир

День памяти и скорби 22 июня: почему отмечают и какие традиции

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 июня 2022, 11:30
День пам'яті та скорботи 22 червня

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