Легче, чем кажется: как передать показания за свет

Чтобы получать счета за свет за фактически потребленную электроэнергию, нужно передавать показатели счетчика. Это следует делать за два дня до конца месяца или в течение первых двух дней в начале месяца. Мы расскажем, как передать показания за свет.

Как передать показатели света ДТЭК

Потребители электроэнергии должны снимать показатели счетчика и передавать данные операторам систем распределения (ОСР). Это можно делать:

в личном кабинете на сайте ОСР;

позвонив в колл-центр ОСР (контакты);

написав в ОСР через чат-боты (Viber, Telegram, Facebook Massenger).

Как передать показатели счетчика за свет YASNO

Передать показатели за свет можно через сайт YASNO. Для этого необходимо иметь личный кабинет. На главной странице сайта нужно нажать Передать показания и заполнить форму.

Сейчас также смотрят

Как передать показания счетчика света без регистрации — в Viber

Показания счетчика по свету можно через Viber. Для этого нужно войти в Viber-бот YASNO-Online. Затем в главном меню выберите пункт Передать показания и далее следовать подсказкам бота.

Как передать показатели за электроэнергию по телефону

Чтобы передать показатели счетчика за электроэнергию, нужно позвонить по телефонам (056/067/050/093) 770-11-55. В голосовом меню выбери автоматический сервис передачи показаний счетчика.

Следуй указаниям помощника, предоставий информацию о своем лицевом счете, а затем введи показания счетчика.

Оператор системы расчета принимает от потребителя данные показателей по счетчику электроэнергии и учитывает их при определении объема потребленного света за календарный месяц. Также работник ОСР может провести контрольный осмотр счетчика электроэнергии в любое время, чтобы проверить правильность фактических показаний.

Ранее мы рассказывали, как платить меньше. Читай про пересчет коммунальных платежей.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!