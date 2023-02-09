Экономия

Легче, чем кажется: как передать показания за свет

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 февраля 2023, 10:30
Як передати показання за світло: інструкція
Фото: Pexels

Больше новостей
Як оформити опікунство: порядок дій
Хочу дать семейное тепло, но не знаю, как это работает. Как оформить опекунство во время войны
Туристичні місця під загрозою зникнення: куди варто встигнути
У тебя еще есть шанс! Туристические места под угрозой исчезновения — куда стоит путешествовать
Землетрус у Туреччині сьогодні: наслідки стихійного лиха
Землетрясение в Турции: последствия смертоносного бедствия, какие страны пострадали, есть ли среди жертв украинцы
Що таке роль мами у стосунках
В первую очередь ты женщина! Что такое роль мамы в отношениях с мужчиной и как прекратить ею быть
Смотреть больше

Материалы по теме

Як оформити опікунство: порядок дій
Хочу дать семейное тепло, но не знаю, как это работает. Как оформить опекунство во время войны
Землетрус у Туреччині сьогодні: наслідки стихійного лиха
Землетрясение в Турции: последствия смертоносного бедствия, какие страны пострадали, есть ли среди жертв украинцы
Оксана Леонтьeва
Мир жестокий, но не без добрых людей: как живет сын погибшего врача Охматдета
Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Видео
Карта бойових дій в Україні 09.02.2023 онлайн

Актуальная карта боевых действий в Украине 9 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:01
Запорожье обстрелы
Несокрушимое Запорожье: ужасные воспоминания жителей о новогоднем обстреле города
0:03:29
Угледар новости
В городе повреждено 100% домов: в Угледаре до сих пор живут дети
0:04:54
Як люди зі зруйнованого будинку в Дніпрі можуть отримати компенсацію
Собирают остатки вещей и рассчитывают на компенсацию — как прощаются с жильем жители разрушенного дома в Днепре
0:03:22
Одесса отключение света
Будет еще хуже? Как Одесса выживает без света
0:03:51
Тривожна валіза
Что положить в тревожный чемоданчик: аптечка, вещи, документы
0:06:35
Ситуація на Півдні сьогодні: скільки ворожих кораблів у Чорному морі
От вражеских лодок остались только спасательные круги: какая ситуация в Черном море
0:03:22
В Сирии женщина родила во время землетрясения: что с ребенком
В Сирии женщина родила во время землетрясения: в каком состоянии ребенок
0:04:05
театр
Актеры сменили сцену на оружие, но спектакли продолжаются: как живет столичный театр во время полномасштабной войны
0:01:31
Промова Байдена в Конгресі США 8 лютого
Мы стоим с народом Украины! Джо Байден растрогал своим выступлением в Конгрессе США
Больше видео
Землетрус у Туреччині сьогодні: наслідки стихійного лиха
Читать дальше
Землетрясение в Турции: последствия смертоносного бедствия, какие страны пострадали, есть ли среди жертв украинцы
Що таке роль мами у стосунках
Читать дальше
В первую очередь ты женщина! Что такое роль мамы в отношениях с мужчиной и как прекратить ею быть

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь