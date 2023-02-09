Легче, чем кажется: как передать показания за свет

Чтобы получать счета за свет за фактически потребленную электроэнергию, нужно передавать показатели счетчика. Это следует делать за два дня до конца месяца или в течение первых двух дней в начале месяца. Мы расскажем, как передать показания за свет.
Потребители электроэнергии должны снимать показатели счетчика и передавать данные операторам систем распределения (ОСР). Это можно делать:
Передать показатели за свет можно через сайт YASNO. Для этого необходимо иметь личный кабинет. На главной странице сайта нужно нажать Передать показания и заполнить форму.
Показания счетчика по свету можно через Viber. Для этого нужно войти в Viber-бот YASNO-Online. Затем в главном меню выберите пункт Передать показания и далее следовать подсказкам бота.
Чтобы передать показатели счетчика за электроэнергию, нужно позвонить по телефонам (056/067/050/093) 770-11-55. В голосовом меню выбери автоматический сервис передачи показаний счетчика.
Следуй указаниям помощника, предоставий информацию о своем лицевом счете, а затем введи показания счетчика.
Следуй указаниям помощника, предоставий информацию о своем лицевом счете, а затем введи показания счетчика.
Оператор системы расчета принимает от потребителя данные показателей по счетчику электроэнергии и учитывает их при определении объема потребленного света за календарный месяц. Также работник ОСР может провести контрольный осмотр счетчика электроэнергии в любое время, чтобы проверить правильность фактических показаний.
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