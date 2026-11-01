Зважені та щасливі 11 сезон: кто покинул проект в 5 выпуске

На телеканале СТБ вышел в эфир 5 выпуск проекта о похудении Зважені та щасливі 2026. На этой неделе в лагерь похудения пришли участники из прошлого сезона. Что было интересного в новом выпуске и кто покинул Зважені та щасливі на пятой неделе проекта — рассказываем в материале.

Зважені та щасливі 11: как прошел 5 выпуск

На новой неделе мужчины и женщины проекта должны были пройти непростое испытание — преодолеть разделенный на три этапа маршрут в 800 метров.

Каждый из этих этапов засчитывали только, когда команда пройдет его в своем полном составе. Приходящая второй команда на следующем этапе получала дополнительное осложнение.

— В этом конкурсе победителями будут не самые быстрые, а та команда, которая проявит максимальную осторожность и донесет до финиша наибольшее количество… яиц, – сообщил ведущий Даниэль Салем.

На первом этапе нужно было дотянуться до столбиков с ключами, с помощью которых можно было освободиться от лент, прикреплявших участников к бревну. Быстрее справилась желтая команда.

На втором этапе участники должны были преодолеть дистанцию, переступая с одной доски на другую, не касаясь земли. Если кто-то касался земли, ему нужно было начинать сначала.

Желтые снова справились быстрее и первыми добрались до третьего этапа. На третьем этапе участники должны были доставить к финишу бочки и кубы. По правилам конкурса победили желтые и получили бонус в размере минус двух килограммов.

Также на новой неделе тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков пригласили в Лагерь похудения участниц прошлого сезона – Магдалину Димид и Майю Безродную. Совместная тренировка завершилась эстафетой.

Кто покинул Зважені та щасливі 11 в 5 выпуске

Взвешивание участников в 5 выпуске началось с признания участницы Екатерины Желевой в том, что она на прошлой неделе приняла мочегонную таблетку для лучшего результата на весах.

Как отметил Даниэль Салем, это беспрецедентный случай, и он мог стоить Екатерине здоровья. Женщина покинула проект без взвешивания и голосования.

На этой неделе на взвешивании победили желтые, поэтому синей команде пришлось определить, кто должен покинуть проект.

В 5 выпуске Зважені та щасливі проект покинул Саша Ярмоленко.

Ранее мы рассказывали, что известно об участниках Зважені та щасливі 11.

Фото: СТБ

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