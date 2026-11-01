Зважені та щасливі 11 сезон: хто покинув проєкт у 5 випуску

На телеканалі СТБ вийшов в ефір 5 випуск проєкту про схуднення Зважені та щасливі 2026. Цього тижня до табору схуднення прийшли учасники з минулого сезону. Що було цікавого у новому випуску і хто покинув Зважені та щасливі на п’ятому тижні проєкту — розповідаємо в матеріалі.

Зважені та щасливі 11: як пройшов 5 випуск

На новому тижні чоловіки та жінки проєкту мали пройти непросте випробування — здолати розділений на три етапи маршрут у 800 метрів.

Кожен з цих етапів зараховували лише, коли команда пройде його в своєму повному складі. Команда, яка приходила другою, на наступному етапі отримувала додаткове ускладнення.

— У цьому конкурсі переможцями будуть не найшвидші, а та команда, яка виявить максимальну обережність і донесе до фінішу найбільшу кількість… яєць, – повідомив ведучий Даніель Салем.

На першому етапі треба було дотягнутися до стовпчиків із ключами, за допомогою яких можна було звільнитися від стрічок, що прикріплювали учасників до колоди. Швидше впоралася жовта команда.

На другому етапі учасники мали подолати дистанцію, переступаючи з однієї дошки на іншу, не торкаючись землі. Якщо хтось торкався землі, йому треба було починати спочатку.

Жовті знову впоралися швидше й першими дісталася третього етапу. На третьому етапі учасники мали доправити до фінішу бочки та куби. За правилами конкурсу перемогли жовті й отримали бонус у вигляді мінус двох кілограмів.

Також на новому тижні тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков запросили до Табору схуднення учасниць минулого сезону — Маґдалину Димид і Майю Безродну. Спільне тренування завершилось естафетою.

Хто покинув Зважені та щасливі 11 у 5 випуску

Зважування учасників у 5 випуску розпочалося із зізнання учасниці Катерини Желєвої в тому, що вона минулого тижня прийняла сечогінну пігулку задля кращого результату на вагах.

Як зазначив Даніель Салем, це безпрецедентний випадок і він міг коштувати Катерині здоров’я. Жінка покинула проєкт без зважування та голосування.

Цього тижня на зважуванні перемогли жовті, тому синій команді довелося визначити, хто має покинути проєкт.

У 5 випуску Зважені та щасливі проєкт залишив Сашко Ярмоленко.

Раніше ми розповідали, що відомо про учасників Зважені та щасливі 11.

Фото: СТБ

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!