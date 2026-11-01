Коли пересаджувати тюльпани: кращий час для зміни місця та висаджування в ґрунт

У любителів квітів тюльпани посідають досить примітне місце в їхній колекції, адже це одні із перших весняних квітів, які прикрашають клумби. Велика кількість сортів та кольорів робить їх суттєвою окрасою подвір’я. Ці невибагливі рослини тішать своїм цвітінням навіть за мінімального догляду. Але в деяких випадках потрібна пересадка тюльпанів.

Читай про оптимальний час для зміни місця посадки тюльпанів та коли варто викопувати тюльпани для пересадки восени — у нашому матеріалі.

Коли краще пересаджувати тюльпани

Найкраща пора, щоб пересаджувати тюльпани — це осінні місяці, а конкретніше — кінець вересня або початок жовтня. У цей час цибулинки вже не розвиваються, а весною, після такої пересадки, з неї формуються чудові бутони.

Тюльпани переважно пересаджують тоді, коли вони ростуть на одному місті понад 4 роки, або коли квітка перестає зацвітати.

Це свідчить про те, що в рослини є на те причини. Як варіант — може не підходити ґрунт, тому її краще пересадити. Візьми до уваги, що тюльпани люблять сонце і саме на сонячному місці вони швидше зацвітають. Квіти, які ростуть в тіні, можуть не дуже радувати своїм цвітом.

Коли пересаджувати тюльпани навесні

Якщо у тебе немає можливості пересадити квіти восени, то ти можеш це зробити навесні, у квітні, але тюльпани цвістимуть аж наступної весни.

Коли садити тюльпани

Тюльпани висаджують навесні після того, як зійде сніг і нагріється ґрунт. Це досить невибагливі у вирощуванні квіти.

Ранні сорти можна висаджувати в другій половині березня. Проте якщо боїшся, що попереду будуть морози, можна висадити їх спочатку в горщики, а у квітні пересадити на клумбу.

Пізні сорти висаджують з середини квітня до кінця травня.

Щоб цибулини не боялися морозів, перед посадкою їх можна загартувати. Для цього залиш цибулини в холодильнику на ніч, а потім замочи в розчині 100 мілілітрів перекису водню на 1 літр води. Якщо придбати вже оброблені цибулини, то загартовувати не потрібно.

Сподіваємось, що інформація буде корисною для любителів тюльпанів.

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