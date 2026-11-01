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Коли пересаджувати тюльпани: кращий час для зміни місця та висаджування в ґрунт

Леся Манзюк, редакторка сайту 01 Листопада 2026, 20:30 2 хв.
коли пересаджувати тюльпани
Фото Unsplash

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