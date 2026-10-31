Стиль життя

Чим обробити двір від кліщів: ефективні способи захисту та оптимальні дати обприскувань

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 31 Жовтня 2026, 13:00 2 хв.
чим обробити територію від кліщів
Фото Pexels

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