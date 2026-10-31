Чим обробити двір від кліщів: ефективні способи захисту та оптимальні дати обприскувань

Щойно на вулиці теплішає, прокидаються кліщі. Вони починають бути активними з квітня. Тож власники садів та городів, які мають тварин чи хочуть убезпечити дітей, часто обробляють двір від кліщів. У матеріалі поділимося з тобою ефективними засобами та правилами обробки.

Чим обробити двір від кліщів: найкращі засоби захисту

Кліщі дуже небезпечні, адже можуть переносити важкі захворювання людям та тваринам. Тому ідеальним рішенням буде обробити прибудинкову територію чи власний сад від цих паразитів.

Починати обробку території можна з квітня, або раніше, якщо ти вже побачив (-ла) кліщів. Придбати засоби для обробки території можна у магазинах для саду та городу.

Найоптимальнішим рішенням є вибір препаратів для обробки території, в складі яких є циперметрин, біфентрин, фентіон. Крім знищення кліщів, вони підійдуть для боротьби з блохами, мурахами, тарганами та клопами.

Серед препаратів, що можна знайти в українських магазинах, є такі: Кельтан, Талсар, Цифокс. Під час обробки території слід суворо дотримуватися інструкції та не забувати використовувати рукавички, маску та захисні окуляри. Одяг має покривати всі ділянки тіла.

Препарат розпилюють на листя дерев та кущів, траву, гілки, стовбури дерев. Можна обробити кущі та декоративні насадження. Важливо, що обробити двір від кліщів слід за два місяці до збору врожаю.

Під час обробки двору подбай, щоб поруч не перебували тварини та діти. Після обробки має пройти щонайменше три дні, лише тоді можна гуляти садом чи городом.

Обробляти двір від кліщів слід у суху та безвітряну погоду. Тому заздалегідь перевір прогноз погоди.

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