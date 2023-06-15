Здоров'я та краса

Чим обробити укус кліща, як його правильно витягнути та убезпечитися: основні правила

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Червня 2023, 09:45
Кліщ
Фото: Unsplash

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