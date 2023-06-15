Чим обробити укус кліща, як його правильно витягнути та убезпечитися: основні правила

Літо — один із найактивніших періодів кліщів. Зустріти такого непроханого гостя можна не лише в лісі або парку, а й на будь-якому газоні біля будинку. Чим обробити укус кліща і як його правильно дістати — читай у матеріалі.
Терапевт Наталія Ляшенко стверджує, що зараз багато людей несуть кліщів у банці в лабораторію, щедро поливають місце укусу олією, прикладають гарячий сірник до кліща. Однак так робити не варто. Є частина кліщів, які несуть в собі спірохету Борелію та після укусу яких може розвинутися хвороба Лайма.
Основні симптоми:
Найбільша концентрація кліщів у лісах, тому якщо ти плануєш прогулянку в лісі, не забудь про прості правила:
Після прогулянки обстежуй тіло та особливо ретельно оглядай ділянки за вухом, всі складки: під пахвами, живіт, пупок, пах, лінію росту волосся. Якщо ти знайшов (-ла) одного кліща, можуть бути й інші, тому повністю обстеж тіло зверху донизу.
За словами лікаря, в жодному разі не можна роздавлювати, поливати олією, бензином, та прикладати гарячі предмети до кліща. Тому що це тільки подовжує період інфікування та пришвидшує впорскування рідини кліща (слини, гемолімфи) в організм.
Що треба робити — то це правильно його дістати пінцетом з гладкими краями. Ним необхідно захопити кліща якомога ближче до шкіри. Дістаємо вертикально, не крутимо, тому що можуть залишитись частини рота.
Після того, як ти дістав (-ла) кліща, місце укусу промий з милом або антисептиком. Зеленка, йод, — користуватися тоді, коли немає інших безбарвних антисептиків.
Вірогідність інфікування тісно пов’язана з часом, скільки кліщ бут у тілі. Вона значно зменшується, якщо кліщ пробув менш як 24 години.
Вірогідність інфікування тісно пов’язана з часом, скільки кліщ бут у тілі. Вона значно зменшується, якщо кліщ пробув менш як 24 години.
Американська академія неврологів рекомендує вживати одну дозу доксицикліну (200 мг) протягом 72 год після укусу кліща в якості антибіотикопрофілактики. Але не забудь попередньо проконсультуватися з лікарем. А ще важливо, що доксициклін протипоказаний дітям до 8 років.
А що робити, якщо собаку вкусив кліщ, читай за посиланням.