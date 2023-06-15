Чим обробити укус кліща, як його правильно витягнути та убезпечитися: основні правила

Літо — один із найактивніших періодів кліщів. Зустріти такого непроханого гостя можна не лише в лісі або парку, а й на будь-якому газоні біля будинку. Чим обробити укус кліща і як його правильно дістати — читай у матеріалі.

Укус кліща: які бувають симптоми

Терапевт Наталія Ляшенко стверджує, що зараз багато людей несуть кліщів у банці в лабораторію, щедро поливають місце укусу олією, прикладають гарячий сірник до кліща. Однак так робити не варто. Є частина кліщів, які несуть в собі спірохету Борелію та після укусу яких може розвинутися хвороба Лайма.

Основні симптоми:

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підвищення температури, озноб, головний біль, біль у м’язах та суглобах;

збільшення лімфатичних вузлів;

специфічний висип на шкірі, так звана мігрувальна еритема.

Що робити, аби тебе не вкусив кліщ

Найбільша концентрація кліщів у лісах, тому якщо ти плануєш прогулянку в лісі, не забудь про прості правила:

використовуй репеленти;

носи одяг з довгим рукавом, штани заправляй у шкарпетки;

якщо у тебе довге волосся, заправляй його під кепку;

світлий одяг дозволяє побачити кліща до того, як він присмоктався.

Після прогулянки обстежуй тіло та особливо ретельно оглядай ділянки за вухом, всі складки: під пахвами, живіт, пупок, пах, лінію росту волосся. Якщо ти знайшов (-ла) одного кліща, можуть бути й інші, тому повністю обстеж тіло зверху донизу.

Що робити, якщо кліщ все-таки вкусив

За словами лікаря, в жодному разі не можна роздавлювати, поливати олією, бензином, та прикладати гарячі предмети до кліща. Тому що це тільки подовжує період інфікування та пришвидшує впорскування рідини кліща (слини, гемолімфи) в організм.

Що треба робити — то це правильно його дістати пінцетом з гладкими краями. Ним необхідно захопити кліща якомога ближче до шкіри. Дістаємо вертикально, не крутимо, тому що можуть залишитись частини рота.

Чим обробити укус кліща

Після того, як ти дістав (-ла) кліща, місце укусу промий з милом або антисептиком. Зеленка, йод, — користуватися тоді, коли немає інших безбарвних антисептиків.

Вірогідність інфікування тісно пов’язана з часом, скільки кліщ бут у тілі. Вона значно зменшується, якщо кліщ пробув менш як 24 години.

Американська академія неврологів рекомендує вживати одну дозу доксицикліну (200 мг) протягом 72 год після укусу кліща в якості антибіотикопрофілактики. Але не забудь попередньо проконсультуватися з лікарем. А ще важливо, що доксициклін протипоказаний дітям до 8 років.

А що робити, якщо собаку вкусив кліщ, читай за посиланням.