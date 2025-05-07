Доплата до пенсії після 65 років у 2025: перевір, чи нараховують тобі надбавки автоматично

Ольга Петухова, редакторка сайту 07 Травня 2025, 15:15
Доплата до пенсії після 65
Фото Pexels
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