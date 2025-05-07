Доплата до пенсії після 65 років у 2025: перевір, чи нараховують тобі надбавки автоматично

Як пенсіонеру зрозуміти, чи правильно йому нараховують пенсію? Можна звернутися з питаннями до відділення Пенсійного фонду України, але краще дізнатися про всі тонкощі доплат до пенсії самостійно, тим паче, що існують певні суми, які призначаються автоматично.

Після 65 років ти маєш право на доплату до пенсії. Яку доплату до пенсії жінкам і чоловікам після 65 років проводять у 2025 році — дізнавайся у матеріалі.

Доплата до пенсії 2025 людям після 65 років

У лютому 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою проводиться автоматична доплата пенсіонерам, які досягли 65 років. Додаткові кошти отримують пенсіонери, які мають весь необхідний стаж і вже не працюють.

Усім пенсіонерам, які відповідають цим умовам, пенсію нараховують згідно із Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Відповідно до постанови, мінімальна пенсія таких осіб становить 3038 грн.

Якщо пенсія була меншого розміру, держава доплачує до рівня 3038 гривень. Для нарахування такої пенсії не потрібно звертатися у ПФУ, це робиться автоматично.

Підсумуємо:

3758 гривень мають отримувати:

особи віком 65+ років, які не працюють та мають стаж 35 років — чоловіки та 30 — жінки;

люди 80+ років, якщо мають меншу пенсію, не працюють і мають стаж 25 років — чоловіки та 20 років — жінки;

3613 гривень мають отримувати:

особи віком 70-80 зі страховим стажем понад 35 років (чоловіки) і 30 (жінки) — навіть, якщо вони працюють;

особи віком 75-80 зі страховим стажем понад 25 років — у чоловіків, і 20 — у жінок.

Усі інші пенсіонери, які не працюють і не мають потрібної кількості стажу, можуть претендувати на пенсію 3 038 грн.

Яка доплата за віком призначається пенсіонерам після 65 років

До 70 років жодних окремих доплат за віком ПФУ не проводить. А от з 70-річного віку можна розраховувати на отримання певних сум:

пенсіонери віком від 70 до 74 років мають отримати доплату у 300 грн;

пенсіонерам віком 75-79 років додатково доплачують 456 грн;

пенсіонерам, старшим за 80 років, додатково виплачують 570 грн.

Єдиним обмеженням для цих доплат є максимальний розмір пенсії: якщо пенсіонер отримує суму, більшу за 10 340 грн, додаткові виплати йому не нарахують.

Звертатися до ПФУ за цими доплатами також не потрібно, вони нараховуються, як і попередні, автоматично.

Проте є й інші види надбавок до пенсій. Наприклад, пенсіонери, які мають статус Почесний донор, можуть отримувати 10% від прожиткового мінімуму до пенсії (це 292 гривні). Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою у ПФУ.

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