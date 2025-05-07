Доплата к пенсии после 65 лет в 2025: проверь, начисляют ли тебе надбавки автоматически

Как пенсионеру понять, правильно ли ему начисляют пенсию? Можно обратиться с вопросами в отделение Пенсионного фонда Украины, но лучше узнать все тонкости доплат к пенсии самостоятельно, тем более что существуют определенные суммы, которые назначаются автоматически.

После 65 лет ты имеешь право на доплату к пенсии. Какую доплату к пенсии женщинам и мужчинам после 65 лет проводят в 2025 году — узнавай в материале.

Доплата к пенсии 2025 после 65 лет

В феврале 2025 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому производится автоматическая доплата пенсионерам, которые достигли 65 лет. Дополнительные деньги получают пенсионеры, которые имеют весь необходимый стаж и уже не работают.

Всем пенсионерам, которые отвечают этим условиям, пенсию начисляют согласно Закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Согласно постановлению минимальная пенсия таких лиц составляет 3038 грн.

Если пенсия была меньшего размера, государство доплачивает до 3038 гривен. Для начисления такой пенсии не нужно обращаться в ПФУ, это делается автоматически.

Подытожим:

3758 гривен должны получать:

лица старше 65 лет, которые не работают и имеют стаж 35 лет — мужчины и 30 — женщины;

люди 80+ лет, если имеют меньшую пенсию, не работают и имеют стаж 25 лет — мужчины и 20 лет — женщины;

3613 гривен должны получать:

лица в возрасте 70-80 со страховым стажем более 35 лет (мужчины) и 30 (женщины) — даже если они работают;

лица в возрасте 75-80 со страховым стажем более 25 лет — у мужчин, и 20 — у женщин.

Все остальные пенсионеры, не работающие и не имеющие нужного количества стажа, могут претендовать на пенсию 3 038 грн.

Какая доплата по возрасту назначается пенсионерам после 65 лет

До 70 лет никаких отдельных доплат по возрасту ПФУ не производит. А вот с 70-летнего возраста можно рассчитывать на получение определенных сумм:

пенсионеры от 70 до 74 лет должны получить доплату в 300 грн;

пенсионерам в возрасте 75-79 дополнительно доплачивают 456 грн;

пенсионерам старше 80 лет дополнительно выплачивают 570 грн.

Единственным ограничением для этих доплат является максимальный размер пенсии: если пенсионер получает сумму более 10 340 грн, эти дополнительные выплаты ему не начислят.

Обращаться в ПФУ за этими доплатами также не нужно, они начисляются, как и предыдущие, автоматически.

Однако есть и другие виды надбавок к пенсиям. К примеру, пенсионеры, имеющие статус Почетный донор, могут получать 10% от прожиточного минимума до пенсии (это 292 гривны). Для этого следует обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ.

Раньше мы рассказывали, куда выгодно инвестировать в Украину, чтобы иметь деньги до пенсии.

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