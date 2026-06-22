Бюджетная декларация 2027: каким будет прожиточный минимум со следующего года

Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы — ключевой среднесрочный фискальный документ, определяющий экономические ориентиры государства — подробности читай в материале.

Бюджетная декларация 2027: какими будут зарплаты, пенсии и другие выплаты

Правительственные прогнозы построены вокруг базового сценария развития событий, предусматривающего улучшение ситуации с 2027 года и переход национальной экономики к этапу устойчивого роста.

В то же время Министерство финансов закладывает постепенную девальвацию национальной валюты и плановое повышение основных социальных стандартов для населения с целью восстановления человеческого капитала.

Ключевые социально-экономические и финансовые показатели, заложенные в Бюджетную декларацию на 2027 год:

Курс валют: среднегодовой курс американского доллара прогнозируется на уровне 47,1 гривны, тогда как к концу 2027 года ожидается показатель в 48,3 гривны за доллар;

Минимальная заработная плата: с 1 января 2027 года заложено повышение до 9546 гривен, что учитывает опережающие темпы по сравнению с уровнем инфляции;

Прожиточный минимум и пенсии: базовый прожиточный минимум запланирован на уровне 3559 гривен, а минимальная пенсия соответственно составит 2878 гривен;

Средняя зарплата и инфляция: среднемесячная заработная плата работников должна вырасти до 35 010 гривен, тогда как показатель инфляции на декабрь 2027 прогнозируется замедление до 8,9%;

Экономический рост: реальный ВВП Украины в 2027 году должен увеличиться на 4,5%, а номинальный ВВП достигнет отметки в 11,53 триллиона гривен;

Бюджетные доходы: общая доходная часть госбюджета ожидается на уровне 3,01 триллиона гривен, что на 107,1 миллиарда гривен больше по сравнению с предыдущими плановыми показателями.

Важной опорой финансовой стабильности 2027 будет оставаться международная помощь и интеграция в Европейский Союз.

Официальный фискальный план полностью согласован с зарубежными партнерами, в частности, в рамках Программы расширенного финансирования МВФ.

Непосредственно в 2027 году Украина рассчитывает получить финансовую поддержку от ЕС в размере 45 миллиардов евро по новому регуляторному инструменту. Заем на поддержку Украины на 2026–2027 годы.

Вырученные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов, восстановление разрушенной инфраструктуры, поддержку ветеранов и лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, а также на планомерное снижение дефицита государственного бюджета.

Следующим шагом для реализации этих макропоказателей станет представление Бюджетной декларации на рассмотрение и утверждение Верховной Рады Украины.

Раньше мы писали, что прожиточный минимум и минималка с 1 июля могут вырасти – читай, сколько можно ожидать повышения.

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