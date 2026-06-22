Для тебя Экономия

Бюджетная декларация 2027: каким будет прожиточный минимум со следующего года

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 22 июня 2026, 17:00 3 мин.
бюджетная декларация 2027
Фото Unsplash

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