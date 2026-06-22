Бюджетна декларація 2027: яким буде прожитковий мінімум з наступного року

Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки — ключовий середньостроковий фіскальний документ, що визначає економічні орієнтири держави — подробиці читай в матеріалі.

Бюджетна декларація 2027: якими будуть зарплати, пенсії та інші виплати

Урядові прогнози побудовані навколо базового сценарію розвитку подій, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року та перехід національної економіки до етапу стійкого зростання.

Водночас Міністерство фінансів закладає поступову девальвацію національної валюти та виважене планове підвищення основних соціальних стандартів для населення з метою відновлення людського капіталу.

Ключові соціально-економічні та фінансові показники, закладені в Бюджетну декларацію на 2027 рік:

Курс валют: середньорічний курс американського долара прогнозується на рівні 47,1 гривні, тоді як на кінець 2027 року очікується показник у 48,3 гривні за долар;

Мінімальна заробітна плата: з 1 січня 2027 року закладено підвищення до 9546 гривень, що враховує випереджальні темпи порівняно з рівнем інфляції;

Прожитковий мінімум та пенсії: базовий прожитковий мінімум заплановано на рівні 3559 гривень, а мінімальна пенсія відповідно становитиме 2878 гривень;

Середня зарплата та інфляція: середньомісячна заробітна плата працівників має зрости до 35 010 гривень, тоді як показник інфляції на грудень 2027 року прогнозовано сповільниться до 8,9%;

Економічне зростання: реальний ВВП України у 2027 році має збільшитися на 4,5%, а номінальний ВВП сягне позначки в 11,53 трильйона гривень;

Бюджетні доходи: загальна дохідна частина держбюджету очікується на рівні 3,01 трильйона гривень, що на 107,1 мільярда гривень більше порівняно з попередніми плановими показниками.

Важливою опорою фінансової стабільності 2027 року залишатиметься міжнародна допомога та інтеграція до Європейського Союзу.

Офіційний фіскальний план повністю узгоджений із закордонними партнерами, зокрема в межах Програми розширеного фінансування МВФ.

Безпосередньо у 2027 році Україна розраховує отримати фінансову підтримку від ЄС у розмірі 45 мільярдів євро за новим регуляторним інструментом Позика на підтримку України на 2026–2027 роки.

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків, відбудову зруйнованої інфраструктури, підтримку ветеранів і осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, а також на планомірне зниження дефіциту державного бюджету.

Наступним кроком для реалізації цих макропоказників стане подання Бюджетної декларації на розгляд та затвердження до Верховної Ради України.

Раніше ми писали, що прожитковий мінімум і мінімалка з 1 липня можуть зрости — читай, на скільки можна очікувати підвищення.

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