Для тебе Економія

Бюджетна декларація 2027: яким буде прожитковий мінімум з наступного року

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 22 Червня 2026, 17:00 3 хв.
бюджетна декларація 2027
Фото Unsplash

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