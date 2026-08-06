Аджика з яблуками на зиму: три найкращі рецепти на будь-який смак

Яблука в аджиці — це вже класика консервації. Вони дарують соусу легку кислинку, приємну фруктову нотку та ніжну текстуру.
А от поєднувати з іншими овочами яблука можна нескінченно: з кабачками, морквою, цибулею, печеним перцем чи стиглими помідорами.
Лови три зовсім різні рецепти — від ніжних і пряних до традиційних томатних. Обирай свій улюблений рецепт і готуйся заповнювати баночки на зиму!
Ніжна аджика з морквою, кабачками та прянощами
Соковита, помірно гостра закрутка з багатим смаком завдяки цілому букету спецій та пряних трав.
Інгредієнти
- Кабачки (очищені) — 1,5 кг
- Яблука кисло-солодкі — 400 г
- Морква — 300 г
- Часник — 1 головка
- Гострий стручковий перець — 1 шт.
- Хмелі-сунелі — 1 ч. л.
- Сухий майоран або орегано — 1 ч. л.
- Молотий коріандр — 0,5 ч. л.
- Молота паприка (копчена або звичайна) — 1 ч. л.
- Олія соняшникова — 100 мл
- Оцет 9% — 50 мл
- Цукор — 3 ст. л.
- Сіль — 1,5 ст. л.
Приготування аджики з морквою та кабачками
- Перекрути через м’ясорубку кабачки, яблука та моркву.
- Переклади масу в каструлю, додай олію, сіль, цукор, хмелі-сунелі, майоран, коріандр та паприку.
- Вари на середньому вогні 45 хвилин після закипання, періодично помішуючи.
- Додай подрібнений часник, дрібно нарізаний гострий перець та оцет.
- Провари ще 10 хвилин, розлий по стерилізованих банках і закатай.
Пряна печена аджика з перцем (без оцту)
Густа закрутка з насиченим смаком, який дає запечений перець та багатий набір сухих спецій.
Інгредієнти
- Болгарський червоний перець — 1,5 кг
- Яблука кислих сортів — 500 г
- Перець чилі — 2-3 шт.
- Часник — 1,5 головки
- Хмелі-сунелі — 1 ст. л.
- Сушений коріандр (мелений) — 1 ч. л.
- Оливкова або соняшникова олія — 80 мл
- Сіль — 1 ст. л. (з гіркою)
Приготування аджики з яблуками і перцем
- Запечи цілий болгарський перець у духовці при 200°C до обвуглювання шкірки (20-25 хв), зніми шкірку та видали насіння.
- Перебий блендером печений перець, сирі яблука, чилі та часник до однорідності.
- Переклади масу в каструлю, влий олію, додай сіль, хмелі-сунелі та коріандр.
- Уварюй на слабкому вогні 30 хвилин до загустіння.
- Гарячою розклади у стерильний посуд і закрути кришками.
Класична аджика з яблуками та помідорами
Традиційна кислувато-гостра заготовка з духмяним перцем.
Інгредієнти
- Стиглі помідори — 2 кг
- Яблука (кисло-солодкі) — 500 г
- Болгарський перець — 500 г
- Часник — 100 г
- Оцет 9% — 70 мл
- Запашний перець (мелений) — 0,5 ч. л.
- Цукор — 100 г
- Сіль — 2 ст. л.
Приготування аджики з яблуками та помідорами
- Пропусти томати, яблука та болгарський перець через дрібну решітку м’ясорубки.
- Доведи суміш до кипіння та вари на середньому вогні 1 годину.
- Всип цукор, сіль, запашний перець та вичавлений часник.
- Вари 15 хвилин, після чого влий оцет і потримай на вогні ще 5 хвилин.
- Розлий у сухі стерильні банки, закрути та укутай до охолодження.
Джерело фото: Рinterest.
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