Аджика з яблуками на зиму: три найкращі рецепти на будь-який смак

Яблука в аджиці — це вже класика консервації. Вони дарують соусу легку кислинку, приємну фруктову нотку та ніжну текстуру.

А от поєднувати з іншими овочами яблука можна нескінченно: з кабачками, морквою, цибулею, печеним перцем чи стиглими помідорами.

Лови три зовсім різні рецепти — від ніжних і пряних до традиційних томатних. Обирай свій улюблений рецепт і готуйся заповнювати баночки на зиму!

Ніжна аджика з морквою, кабачками та прянощами

Соковита, помірно гостра закрутка з багатим смаком завдяки цілому букету спецій та пряних трав.

Інгредієнти

Кабачки (очищені) — 1,5 кг

Яблука кисло-солодкі — 400 г

Морква — 300 г

Часник — 1 головка

Гострий стручковий перець — 1 шт.

Хмелі-сунелі — 1 ч. л.

Сухий майоран або орегано — 1 ч. л.

Молотий коріандр — 0,5 ч. л.

Молота паприка (копчена або звичайна) — 1 ч. л.

Олія соняшникова — 100 мл

Оцет 9% — 50 мл

Цукор — 3 ст. л.

Сіль — 1,5 ст. л.

Приготування аджики з морквою та кабачками

Перекрути через м’ясорубку кабачки, яблука та моркву. Переклади масу в каструлю, додай олію, сіль, цукор, хмелі-сунелі, майоран, коріандр та паприку. Вари на середньому вогні 45 хвилин після закипання, періодично помішуючи. Додай подрібнений часник, дрібно нарізаний гострий перець та оцет. Провари ще 10 хвилин, розлий по стерилізованих банках і закатай.

Читати на тему Аджика з кабачків на зиму: рецепт пікантної закуски від Євгена Клопотенка Для приготування цієї ароматної та пікантної закуски знадобляться прості сезонні овочі й кілька доступних спецій.

Пряна печена аджика з перцем (без оцту)

Густа закрутка з насиченим смаком, який дає запечений перець та багатий набір сухих спецій.

Інгредієнти

Болгарський червоний перець — 1,5 кг

Яблука кислих сортів — 500 г

Перець чилі — 2-3 шт.

Часник — 1,5 головки

Хмелі-сунелі — 1 ст. л.

Сушений коріандр (мелений) — 1 ч. л.

Оливкова або соняшникова олія — 80 мл

Сіль — 1 ст. л. (з гіркою)

Приготування аджики з яблуками і перцем

Запечи цілий болгарський перець у духовці при 200°C до обвуглювання шкірки (20-25 хв), зніми шкірку та видали насіння. Перебий блендером печений перець, сирі яблука, чилі та часник до однорідності. Переклади масу в каструлю, влий олію, додай сіль, хмелі-сунелі та коріандр. Уварюй на слабкому вогні 30 хвилин до загустіння. Гарячою розклади у стерильний посуд і закрути кришками.

Класична аджика з яблуками та помідорами

Традиційна кислувато-гостра заготовка з духмяним перцем.

Інгредієнти

Стиглі помідори — 2 кг

Яблука (кисло-солодкі) — 500 г

Болгарський перець — 500 г

Часник — 100 г

Оцет 9% — 70 мл

Запашний перець (мелений) — 0,5 ч. л.

Цукор — 100 г

Сіль — 2 ст. л.

Приготування аджики з яблуками та помідорами

Пропусти томати, яблука та болгарський перець через дрібну решітку м’ясорубки. Доведи суміш до кипіння та вари на середньому вогні 1 годину. Всип цукор, сіль, запашний перець та вичавлений часник. Вари 15 хвилин, після чого влий оцет і потримай на вогні ще 5 хвилин. Розлий у сухі стерильні банки, закрути та укутай до охолодження.

Джерело фото: Рinterest.

Читай в нашому іншому матеріалі іще один смачний рецепт: аджика з помідорів на зиму, страва з гостринкою від Євгена Клопотенка.

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