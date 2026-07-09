Аджика з кабачків на зиму: рецепт пікантної закуски від Євгена Клопотенка

Кабачки — один із найпопулярніших овочів для літніх заготовок. Якщо звичайна консервація вже набридла, варто приготувати аджику з кабачків на зиму. Вона виходить ароматною, помірно гострою та густою, а чудово поєднується з м’ясом, рибою, картоплею або просто зі свіжим хлібом. Рецепт розповів кухар Євген Клопотенко.

Аджика з кабачків на зиму: що знадобиться

Для приготування цієї ароматної та пікантної закуски знадобляться прості сезонні овочі й кілька доступних спецій. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 8 півлітрових банок аджики, яких вистачить, щоб тішити родину всю зиму.

Для приготування приблизно 8 півлітрових банок потрібно:

2 кг кабачків;

1 кг помідорів;

500 г солодкого перцю;

500 г моркви;

10 зубчиків часнику;

200 мл соняшникової олії;

1 ч. л. меленого перцю чилі;

1 ч. л. чорного меленого перцю;

3 ст. л. цукру;

2 ст. л. солі;

2 лаврові листки;

1 ст. л. оцту 9%.

Кабачкова аджика на зиму: рецепт покроково

Для цього рецепта найкраще підійдуть молоді кабачки. Якщо овочі вже переросли, їх бажано очистити від шкірки та видалити насіння.

Помийте всі овочі. Кабачки, помідори, моркву та солодкий перець наріжте великими шматками, після чого пропустіть через м’ясорубку.

Отриману овочеву масу перекладіть у каструлю з товстим дном, влийте соняшникову олію, додайте сіль і цукор. Після закипання варіть приблизно 40 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи.

За 10 хвилин до завершення приготування додайте подрібнений часник, чорний перець, чилі та лавровий лист. Наприкінці влийте оцет і добре перемішайте.

Гарячу аджику одразу розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки, герметично закрийте кришками, переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Щоб аджика з кабачків на зиму вийшла густою, використову м’ясисті помідори. Якщо вони надто соковиті, овочеву масу можна проварити трохи довше.Кількість гострого перцю легко змінити відповідно до власного смаку. Якщо ти хочеш більш ніжний варіант, достатньо зменшити порцію чилі.

Готову консервацію рекомендують зберігати в прохолодному темному місці. За правильного приготування кабачкова аджика на зиму чудово зберігається до наступного сезону та стане універсальним доповненням до щоденного меню.

Головне фото: Євген Клопотенко.

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