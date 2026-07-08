Стиль життя
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Багатофункціональна кухня-вітальня: як спроектувати напівбарну стійку та обідню зону

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Липня 2026, 19:42 2 хв.
Як оформити кухню-студію: висота меблів, освітлення та ергономіка
Фото Pexels

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