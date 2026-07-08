Багатофункціональна кухня-вітальня: як спроектувати напівбарну стійку та обідню зону

Об’єднання кухні та вітальні в єдину студію потребує грамотного зонування, щоб процес приготування їжі не заважав відпочинку. Ідеальним буфером між робочою та житловою зонами виступає поєднання обідньої групи й легкої напівбарної стійки. Це розділяє потоки членів сім’ї, створюючи різні сценарії — від швидких ранкових сніданків до тривалих святкових вечерь.

Висота, ергономіка та габарити зон

Секрет зручності багатофункціональної обідньої зони полягає у чіткому дотриманні висоти. Традиційний обідній стіл має стандартну висоту 75–78 см під звичні стільці. Напівбарна стійка проєктується нижчою за класичну барну — її вирівнюють точно врівень із робочою стільницею кухонного гарнітура (88–92 см).

Таке рішення дозволяє зробити острів монолітним, розширюючи корисну площу для приготування їжі. Стільці для неї підбирають із висотою сидіння 60–65 см.

Конструктивна надійність і вибір опорних елементів

Проєктування виносних стільниць потребує точного інженерного розрахунку. Оскільки один край напівбарної стійки кріпиться до модуля, протилежний кінець бере на себе значне консольне навантаження. Під час використання важких матеріалів, таких як кварцовий агломерат або масив дуба, плита провисне без надійної основи.

У сучасних мінімалістичних та лофт-інтер’єрах для цих цілей використовують жорсткі опори для столів, виготовлені зі сталевого профілю. Вони не захаращують простір під ногами та забезпечують стабільність конструкції.

Під час підбору комплектуючих дизайнери керуються такими правилами:

для обіднього столу використовують Т-подібні або Х-подібні підстілля, що гарантують стійкість;

лаконічні опори для столів із каталогу Viyar у вигляді одинарних металевих колон ідеально підходять для стійок, оскільки дозволяють компенсувати нерівності підлоги;

відтінок порошкового фарбування основ підбирають точно в тон іншого меблевого металу в кімнаті.

Металевий каркас має витримувати не лише вагу стільниці, а й випадковий тиск, коли людина спирається на край стійки.

Світлова режисура простору

Завершальним етапом проєктування є розділення зон за допомогою освітлення. Обідній стіл потребує низького освітлення: над ним підвішують велику люстру, яка створює затишну світлову пляму. Напівбарну стійку виділяють групою з двох-трьох підвісних спотів із вузьким променем, спрямованим униз. Такий сценарій чітко розмежовує зони, дозволяючи одним вимикачем перетворити утилітарну кухню на затишний вечірній лаунж.

Якщо ти робиш ремонт в оселі і маєш дітей, то раніше ми розповідали про дизайн дитячої кімнати.

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