Пили воду з колодязя в готелі Шаян: усе про отруєння випускників та батьків із Луцька

На Закарпатті правоохоронці та прокурори встановлюють причини масового захворювання групи відпочивальників, які перебували в одному з готельних комплексів Хустського району. Після повернення додому за медичною допомогою звернулися 12 осіб, серед яких восьмеро дітей.

Що відомо про масове захворювання

За попередньою інформацією, на відпочинку в селі Шаян перебувала група з 34 людей — випускники одного з ліцеїв Луцька та їхні батьки. Вони проживали у готельному комплексі 4–5 липня.

Вже 6 липня до Волинської обласної інфекційної лікарні звернулися 12 учасників поїздки. Медики діагностували у них гострий гастроентероколіт. Усіх пацієнтів госпіталізували для надання необхідної допомоги.

За словами самих потерпілих, погіршення самопочуття могло бути пов’язане з умовами перебування у готелі. Зокрема, вони припускають, що причиною могла стати питна вода, яку використовували під час відпочинку.

Які версії перевіряють правоохоронці

Після отримання інформації про інцидент поліцейські Хустського районного управління провели огляд території готельного комплексу та розпочали першочергові слідчі дії.

Попередньо встановлено, що на території комплексу використовували воду з колодязя, яку застосовували для побутових потреб і приготування гарячих напоїв.

Разом із фахівцями Держпродспоживслужби правоохоронці відібрали зразки води із централізованої системи водопостачання, колодязя та басейну. Усі матеріали направили на лабораторні дослідження та експертизи.

Слідство також перевіряє, чи могли до захворювання призвести інші фактори, а також оцінює дотримання адміністрацією готельного комплексу вимог санітарного законодавства.

У якому стані перебувають постраждалі

За інформацією поліції, наразі всі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний, без тяжких ускладнень. Частину пацієнтів — шістьох людей — уже виписали додому.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Хустської окружної прокуратури триває досудове розслідування.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу України — порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Наразі правоохоронці очікують результати експертиз, які мають встановити точну причину масового захворювання відпочивальників.

Головне фото: поліція.

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