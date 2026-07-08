Для тебе Новини

Пили воду з колодязя в готелі Шаян: усе про отруєння випускників та батьків із Луцька

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Липня 2026, 13:00 2 хв.
Масове захворювання дітей після відпочинку на Закарпатті

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