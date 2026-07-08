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Атака на Нижньокамський НПЗ: з’явилися перші подробиці та кадри пожежі

Ольга Петухова, редакторка сайту 08 Липня 2026, 12:00 2 хв.
нижньокамський нпз вибухи

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