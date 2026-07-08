Атака на Нижньокамський НПЗ: з’явилися перші подробиці та кадри пожежі

Уранці 8 липня далекобійні безпілотники атакували Республіку Татарстан, де завдали удару по нафтопереробному комплексу ТАНЕКО у Нижньокамську.

Підприємство розташоване більш ніж за 1100 кілометрів від українського кордону та вважається одним із найбільших і найсучасніших НПЗ Росії.

Атака на НПЗ Нижньокамська

За інформацією OSINT-аналітиків, після серії вибухів на території заводу виникло одразу кілька масштабних осередків пожежі.

Моніторингові ресурси повідомляють, що займання охопили різні ділянки підприємства, а густий дим було видно навіть із населених пунктів, розташованих за десятки кілометрів від Нижньокамська.

За даними моніторингового каналу Exilenova+, станом приблизно на 06:00 атака ще тривала. У Нижньокамську продовжували лунати вибухи, а це може свідчити про повторні удари або роботу систем протиповітряної оборони. Також повідомлялося про кілька окремих осередків займання на території НПЗ.

Нижньокамський НПЗ: потужності і розташування на карті

Аналітики акцентують увагу на тому, що атакований комплекс ТАНЕКО є одним із ключових нафтопереробних підприємств Росії.

Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти і виробляє широкий асортимент паливної продукції.

Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко звернув увагу, що ТАНЕКО входить до числа найсучасніших нафтопереробних заводів Росії. Його проєктна потужність перевищує 16 мільйонів тонн нафти на рік. За його словами, це вже не перша атака на підприємство: попереднього разу завод зазнав удару в ніч на 12 червня 2026 року.

Комплекс ТАНЕКО виробляє автомобільні бензини екологічного стандарту Євро-5, дизельне паливо цього ж класу, авіаційний керосин, скраплені вуглеводневі гази, нафтовий кокс, бітуми, базові мастила та іншу продукцію, що використовується як у цивільному секторі, так і для потреб фронту.

Водночас офіційного підтвердження ураження Нижньокамського НПЗ не було. Україна не коментувала повідомлення про атаку, так само як і російська влада не робила офіційних заяв щодо наслідків удару.

Джерелом інформації про пожежу та вибухи наразі є повідомлення OSINT-аналітиків, моніторингових каналів і відеозаписи, що з’явилися в мережі.

Джерело головного фото: Supernova_plus.

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