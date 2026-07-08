Атака на Нижнекамский НПЗ: появились первые подробности и кадры пожара

Предприятие расположено более чем в 1100 километрах от украинской границы и считается одним из крупнейших и самых современных НПЗ России.

Атака на НПЗ Нижнекамска

По информации OSINT-аналитиков, после серии взрывов на территории завода возникло сразу несколько масштабных очагов пожара.

Мониторинговые ресурсы сообщают, что возгорания охватили различные участки предприятия, а густой дым был виден даже из населенных пунктов, расположенных в десятках километров от Нижнекамска.

По данным мониторингового канала Exilenova+, по состоянию примерно на 06:00 атака еще продолжалась. В Нижнекамске продолжали звучать взрывы, что может свидетельствовать о повторных ударах или работе систем противовоздушной обороны. Также сообщалось о нескольких отдельных очагах возгорания на территории НПЗ.

Нижнекамский НПЗ: мощности и расположение на карте

Аналитики акцентируют внимание на том, что атакованный комплекс ТАНЕКО является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России.

Завод специализируется на глубокой переработке нефти и производит широкий ассортимент топливной продукции.

Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко обратил внимание, что ТАНЕКО входит в число самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Его проектная мощность превышает 16 миллионов тонн нефти в год. По его словам, это уже не первая атака на предприятие: в предыдущий раз завод подвергся удару в ночь на 12 июня 2026 года.

Комплекс ТАНЕКО производит автомобильные бензины экологического стандарта Евро-5, дизельное топливо этого же класса, авиационный керосин, сжиженные углеводородные газы, нефтяной кокс, битумы, базовые масла и другую продукцию, которая используется как в гражданском секторе, так и для нужд фронта.

В то же время официального подтверждения поражения Нижнекамского НПЗ не было. Украина не комментировала сообщения об атаке, так же как и российские власти не делали официальных заявлений относительно последствий удара.

Источником информации о пожаре и взрывах на данный момент являются сообщения OSINT-аналитиков, мониторинговых каналов и видеозаписи, появившиеся в сети.

Источник главного фото: Supernova_plus.

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