Для тебя Война в Украине

Атака на Нижнекамский НПЗ: появились первые подробности и кадры пожара

Ольга Петухова, редактор сайта 08 июля 2026, 12:00 2 мин.
нижнекамский нпз взрывы

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