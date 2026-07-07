Омский НПЗ: что известно об ударе по крупнейшему НПЗ России

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что в результате атаки был поражен Омский нефтеперерабатывающий завод, после чего предприятие временно приостановило работу.

Что известно о попадании — подробности в материале.

Атака на Омский НПЗ

В ночь на 6 июля российское Минобороны заявило, что силы ПВО якобы сбили 452 украинских беспилотника над 21 регионом РФ, оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

При этом в сводке не упоминалось о каких-либо попаданиях по Омскому нефтеперерабатывающему заводу.

Украинский Генеральный штаб ВСУ официально не подтверждал удар по Омскому НПЗ и не сообщал о результатах этой атаки.

По данным украинских OSINT-аналитиков, удар был нанесен по Омскому НПЗ по установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8,4 млн тонн в год.

В частности, об этом сообщили Telegram-каналы проектов «КіберБорошно» и Dnipro OSINT | Гарбуз.

По их данным, для атаки использовали ударные беспилотники FP-1 с модифицированным крылом, которые преодолели около 2500 км.

По результатам геолокации видеозаписей с места происшествия они определили вероятные координаты попадания — 55.06961, 73.20935.

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Омский НПЗ: мощности производства

Омский нефтеперерабатывающий завод имеет стратегическое значение для России. Предприятие принадлежит Газпром нефти и способно перерабатывать около 21–22 млн тонн нефти в год, что составляет примерно 7–8% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны.

На заводе производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо, смазочные материалы, битум и нефтехимическое сырье.

Он обеспечивает топливом значительную часть Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также работает на экспорт.

Из-за высокой доли в производстве нефтепродуктов любые перебои в работе предприятия могут повлиять на внутренний топливный рынок России, логистику поставок и экспортные доходы страны.

Кроме того, Омский НПЗ является одним из наиболее технологически оснащенных российских заводов с высокой глубиной переработки нефти, что делает его одним из ключевых объектов топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

Источник главного фото: Кiber_boroshno.

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