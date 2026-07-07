Для тебя Война в Украине

Омский НПЗ: что известно об ударе по крупнейшему НПЗ России

Ольга Петухова, редактор сайта 07 июля 2026, 13:30 2 мин.
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