Для тебя Война в Украине

Сколько НПЗ в России поразили украинские дроны: статистика с начала года

Ольга Петухова, редактор сайта 18 июня 2026, 19:30 5 мин.
сколько нпз поражено в России
Фото Pexels

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