Сколько НПЗ в России поразили украинские дроны: статистика с начала года

Нефтеперерабатывающие заводы России (НПЗ) являются предприятиями, прибыль от которых составляет львиную долю доходов страны-агрессора. К тому же, они работают на ее военную промышленность, обеспечивая горючим армию. Все перечисленное делает эти заводы законными военными целями для наших дронов. Сколько НПЗ в России и какие из них уже уничтожены, а какие ожидают своего часа — читай в материале.

Сколько НПЗ в России подорвано

В течение первой половины 2026 года Силы обороны Украины совместно со спецслужбами развернули по масштабам и эффективности воздушную кампанию против топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Только за период с января по май 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы и крупные терминалы хранения получили удары не менее 38 раз, а май и июнь стали абсолютно рекордными по интенсивности прилетов.

В результате высокоточных попаданий было выведено из строя или существенно ограничено в мощностях около 35% всех нефтеперерабатывающих мощностей европейской части РФ, включая восемь из десяти крупнейших предприятий отрасли.

Ухтинский нефтеперерабатывающий завод Лукойл, 12 февраля

Атака на Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, состоявшаяся 12 февраля 2026 года, стала началом новой масштабной волны ударов по топливной инфраструктуре РФ в текущем году и установила очередной исторический рекорд дальности.

Украинские ударные дроны-камикадзе преодолели рекордное расстояние в 1700 километрах от государственной границы Украины до города Ухта в Республике Коми. Работа завода Лукойл-Ухтанефтепереработка была парализована в результате точного попадания и взрыва на технологических линиях.

Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, 12 марта

Нижегородский НПЗ считается одним из флагманов российской нефтепереработки, обеспечивавший более 11% всего бензина на внутреннем рынке государства-агрессора.

Сокрушительный удар предприятие потерпело утром 12 марта. Украинский ударный беспилотник провел точное пикирование на главное технологическое сооружение завода — установку первичной переработки нефти АВТ-6.

Взрыв вызвал колоссальный пожар, который российские экстренные службы не могли потушить в течение многих часов.

В результате поражения АВТ-6 работа всего комплекса Лукойл в Нижегородской области была парализована более чем наполовину, поскольку этот узел отвечал за переработку около 53% сырья от общей мощности завода.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, квітень-травень

Туапсинский НПЗ — единственный российский нефтеперерабатывающий гигант, расположенный непосредственно на побережье Черного моря и полностью ориентированный на экспорт нефтепродуктов в другие страны.

В ночь на 27 мая завод подвергся одно из многих массированных атак дронов. Российские инженеры только что успели частично восстановить производственный цикл после тяжелых зимних разрушений, как новая серия взрывов снова парализовала предприятие.

На этот раз несколько ударных беспилотников попали в важнейшую установку первичной переработки нефти АВТ-12, а также существенно повредили центральную систему управления и местную электроподстанцию.

Из-за новых масштабных разрушений экспортный хаб Роснефти полностью прекратил работу на неопределенный срок.

Ильский нефтеперерабатывающий завод, 27 апреля

Ильский НПЗ является стратегически важным объектом для логистического обеспечения горюче-смазочными материалами российской группировки войск в оккупированном Крыму и на Южном фронте.

В ночь на 27 апреля предприятие стало целью масштабного комбинированного налета украинских спецслужб. Группа дронов-камикадзе успешно прорвалась к производственным площадкам и поразила основные технологические сооружения, в частности, узлы первичной перегонки сырья.

Это поражение существенно ограничило возможности окупантов по оперативной поставке дизельного топлива на передовую.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, 10 июня

Куйбышевский НПЗ, входящий в структуру Роснефть и имеющий проектную мощность в 7 миллионов тонн нефти в год, потерпел мощную атаку украинских БпЛА 10 июня 2026 года.

Завод расположен на расстоянии около 900 километров от украинской границы, однако это не помешало дронам попасть в самые уязвимые места инфраструктуры.

По данным Укринформ, в результате взрывов и пожара Куйбышевский НПЗ был вынужден полностью приостановить переработку сырья.

Попадания зафиксировали на обеих имеющихся установках первичной перегонки сырой нефти, что парализовало производство более 30 видов нефтепродуктов, включая бензин и мазут.

Афипский нефтеперерабатывающий завод, 11 июня

Афипский НПЗ является одним из важнейших и крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России с проектной мощностью более 6 миллионов тонн сырья в год. Его топливо ориентировано на обеспечение военной логистики оккупационных войск на южном направлении.

Первый серьезный удар в 2026 году завод получил в ночь на 14 марта, когда беспилотники вывели из строя ключевую установку первичной перегонки нефти АТ-22/4. Следующий сокрушительный налет состоялся в ночь на 11 июня 2026 года.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное поражение объекта, отметив, что выведение из строя Афипского завода существенно подорвало возможности заправки российской военной техники.

Московский нефтеперерабатывающий завод, 16-18 июня

Московский НПЗ, принадлежащий компании Газпром нефть и обеспечивающий около 40% потребностей российской столицы в бензине и половину в дизельном топливе, в 2026 году оказался под постоянным огневым давлением.

Наиболее разрушительную атаку предприятие, перерабатывающее около 11 миллионов тонн нефти в год, потерпело утром 16 июня 2026 года.

Украинские дальнобойные дроны успешно пробили плотную противовоздушную оборону Москвы, попав непосредственно в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Повреждение этого критического технологического узла вынудило руководство завода полностью приостановить производственные процессы.

Не успели оккупанты начать ликвидацию последствий, как в ночь на 18 июня 2026 года Силы обороны Украины совершили повторную массированную атаку.

Страна-бензоколонка пылает, но все еще в игре? Читай аналитику о последствиях атак на нефтеперерабатывающие заводы в России.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!