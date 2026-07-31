Онлайн-браки становятся трендом: сколько пар поженились в Украине за полгода

В Украине в 2026 году граждане женятся на 16% больше, чем в 2025 году. В частности, растет количество браков, зарегистрированных онлайн — уже более 30 тысяч.

Соответствующая статистика указана на Опендатаботе.

Онлайн-брак в Украине: статистика за первое полугодие 2026

В среднем каждый месяц женится более 13 тысяч пар — на 16% больше, чем в прошлом. В целом, по данным Министерства юстиции, уже было зарегистрировано 79,5 тысячи браков. 4 из 10 браков за первые полгода зарегистрировали онлайн (почти 30,5 тысячи пар).

В Киеве регистрируют каждый четвертый брак (около 20 тысяч за полгода). Но сейчас настоящей “брачной столицей” можно считать Днепропетровщину — 15,5 тысяч пар. Жениться здесь стали чаще в 2,7 раза. Также в тройке брачных лидеров — Львовщина (почти 9 тысяч браков).

Отмечается, что эту положительную динамику в трех регионах можно связать с распространением онлайн-браков благодаря работе цифровых офисов госрегистрации актов гражданского состояния.

Самыми популярными датами бракосочетаний были: День влюбленных (1248 браков) и зеркальная дата 26.06.2026 (2528 пар).

Впрочем, статистически больше браков заключают во второй половине года. В 2025 году разница составила 41%. Это также касается и разводов, в среднем на 30%.

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В этом году фиксируют также меньшее количество разводов – снижение на 4%. Сообщается, что в 2026 году более 12 тысяч пар расторгли брак. Это статистика разводов через Государственный реестр актов гражданского состояния граждан (ГРАГС). Но он неполный, поскольку не учитывает развод через суд.

Больше всего разводились через ГРАГС в Киеве (1801), Днепропетровской (1125) и Киевской областях (898).

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