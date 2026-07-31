День системного администратора 2026: когда поздравить с праздником

Системный администратор — человек, без которого нельзя представить современное предприятие или организацию.

Это именно тот специалист, который обслуживает серверы и сети, заботится о кибербезопасности, своевременно обновляет системы, контролирует антивирусы… перечень его обязанностей огромен, как и благодарность сотрудников ему.

Когда в Украине празднуют День системного администратора и как поздравить с праздником — в материале.

День системного администратора: когда празднуем

В 2026 году в Украине День системного администратора выпадает на 31 июля — это последняя пятница месяца.

Интересно, что идею Дня системного администратора предложил американский сисадмин Тед Кекатос еще в 2000 году.

После того как он увидел рекламу Hewlett-Packard, в которой было показано, как сотрудники благодарят системного администратора и дарят ему цветы и фрукты, он решил создать день признания для коллег.

С тех пор каждая последняя пятница июля в мире — это прекрасная возможность выразить благодарность тем, кто обеспечивает работу без проблем с программным обеспечением, техникой или доступом. И хотя их деятельность часто незаметна, но она критически важна.

В Украине День сисадмина не является официальным праздником, но его отмечают каждый год.

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День системного администратора: как отмечают

В Украине День системного администратора обычно празднуют в дружеской атмосфере, ведь это неофициальный праздник, больше напоминающий корпоративную традицию.

На праздник в офисы часто приносят сладости — торты, печенье, мороженое — чтобы создать для ІТ-команды маленький праздник.

Коллеги присылают открытки и пишут слова благодарности во внутренних чатах или корпоративных рассылках. Говорят, насколько важна работа тех, кто всегда держит сеть под контролем.

Популярными подарками для сисадминов могут быть шоколад, сертификаты, увлекательные гаджеты.

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