Парк в Буче: адрес, что посмотреть и почему сюда стоит приехать

Всего в нескольких десятках минут от Киева есть место, где можно на несколько часов забыть о шуме мегаполиса. Бучанский городской парк занимает 52 гектара и сочетает ухоженные аллеи, сосновый лес, озёра и современные зоны отдыха, благодаря чему давно стал одним из самых популярных парков Киевской области.

Здесь нет ощущения бетонных джунглей. Вместо этого вас ждут идеальные газоны, озера с утками и атмосфера, которая моментально помогает забыть о рабочем стрессе.

История Бучанского парка

Если заглянуть в прошлое, история Бучанского парка началась в 2011 году — он стал настоящим подарком общине к 110-летию города. Парк спроектировали в лучших традициях английского стиля: с просторными аллеями, изящной ротондой и французским двориком, который стал любимым местом для свадебных фотосессий.

С годами локация только расцветала. В 2017 году здесь установили мраморные скульптуры, а позже появились настоящие звезды кинематографа. На входе гостей встречает огромный дуб-патриарх, который видел еще основание самой Бучи.

Парк в Буче: что посмотреть — топ-локации для вашего Instagram

Во время прогулки по Бучанскому городскому парку не пропустите его самые известные локации. Прежде всего стоит заглянуть к озерам с фонтанами и прогуляться по набережной, где можно отдохнуть у воды и насладиться живописными видами.

Вот еще несколько мест, которые точно стоит включить в свой маршрут:

Озера с фонтанами и набережная. Здесь можно часами сидеть у воды, наблюдая за игрой света в струях фонтанов;

Железные “кинозвезды”. Для поклонников фантастики на территории установлены впечатляющие металлические инсталляции: Терминатор, Чужой и Веном;

Скульптурные композиции. Розовый мрамор и современные арт-объекты придают пространству особую изысканность;

Здесь кипит культурная жизнь — от камерных концертов до выступлений звезд уровня Kalush Orchestra.

Бучанский городской парк — это не только место для спокойных прогулок. Здесь найдутся развлечения для посетителей любого возраста.

Любители активного отдыха могут испытать себя в большом веревочном парке с трассами разной сложности, покататься на велосипеде или самокате, а также провести время в современном скейтпарке.

Для детей оборудован большой игровой городок и работает мини-зоопарк, а тем, кто хочет отдохнуть после прогулки, стоит заглянуть в одно из кафе на территории парка, где можно выпить кофе и попробовать десерты.

Где находится Бучанский парк: адрес

Планируя поездку, обязательно проверь, как работает навигация. Если вам нужен точный адрес парка в Буче, записывай: ул. Институтская, 54.

Как добраться из Киева:

Маршрутки: от станций метро “Академгородок” или “Святошино” курсируют №381, 421 и 422 (время в пути — около 40 минут);

Автомобилем: быстрее всего ехать по Новоирпенской трассе. Возле входа есть удобная парковка;

Кстати, найти точный адрес парка в Буче можно и в навигаторе — достаточно ввести название города и “Городской парк”.

Парк открыт для посетителей ежедневно с 05:00 до 22:00, поэтому приехать сюда можно как на утреннюю прогулку, так и вечером после работы.

Если ты любишь тишину и спокойствие — выбирай утро буднего дня. А вот в воскресенье после 15:00 здесь царит настоящая атмосфера отдыха: сюда приезжают семьи, бегуны и большие компании друзей.

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