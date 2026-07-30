Салат из огурцов на зиму “Пальчики оближешь” — из переросших овощей с горчицей

Пропустил(-а) огурцы, и они переросли и уже не годятся для обычного маринада? Не спеши их выбрасывать!

Из таких огурцов получается просто невероятно вкусная сладковато-пикантная закуска с корицей и горчицей.

Вся хитрость в том, чтобы срезать толстую кожуру и удалить семена — останется только плотная мякоть.

Салат из переросших огурцов на зиму: рецепт с горчицей и корицей

Ингредиенты

Огурцы-переростки — 1 кг

Вода — 1,5 стакана (для маринада)

Сахар — 4–4,5 ст. л.

Соль — 2,5–3 ст. л.

Уксус (9%) — ½ стакана

Горчица (сухая или готовая) — 1 ст. л.

Корица молотая — 0,5 ч. л. (при желании её можно заменить другими любимыми специями)

Чёрный перец горошком — 3–4 шт.

Способ приготовления салата из переросших огурцов на зиму

Хорошо вымой огурцы и срежь с них жёсткую кожуру, удобнее всего сделать это овощечисткой. Разрежь каждый огурец пополам и ложкой удали сердцевину с крупными семенами. Нарежь оставшуюся мякоть брусочками: сначала вдоль, а если они длинные — ещё и поперёк на 3–4 части. Вскипяти в кастрюле воду, брось туда нарезанные брусочки и вари ровно 1 минуту. Сразу слей воду через дуршлаг. Это сохранит структуру овощей. В заранее простерилизованные банки плотно разложи горячие огуречные брусочки. В 1,5 стаканах воды раствори сахар, соль, горчицу, корицу, перец горошком и влей уксус. Доведи до кипения и залей этим горячим маринадом огурцы в банках. Накрой банки крышками и поставь в широкую кастрюлю с горячей водой, вода должна не доходить до горлышка на 1–2 см. После закипания воды в кастрюле стерилизуй банки 25 минут на умеренном огне. Осторожно достань банки, плотно закрути крышками, переверни вверх дном, укутай в тёплое одеяло и оставь до полного остывания. Салат из огурцов с горчицей готов! Приятного тебе аппетита!

Источник фото: Рinterest.

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