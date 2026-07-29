Моченые яблоки на зиму: в банке, ведре и с медом — лучшие проверенные рецепты

Моченые яблоки обладают отличным вкусом, а пользы от них — море, ведь готовят их без уксуса и большого количества сахара.
Во время квашения фрукты начинают бродить, благодаря чему образуется молочная кислота, которая их консервирует: яблоки остаются сочными, с приятной кислинкой, сохраняя максимум витаминов.
Как приготовить моченые яблоки в банке, в ведре и с медом — мы собрали для тебя сразу три лучших рецепта.
Моченые яблоки в банке: классический рецепт
Ингредиенты
- Яблоки (лучше твердых зимних сортов, например, Антоновка) — примерно 1,5–2 кг (на 3-литровую банку)
- Вода — 1,5 л
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Листья вишни и смородины — 5–7 шт.
Способ приготовления моченых яблок в банке
- Помой фрукты и листья, плотно уложи их в стерилизованную 3-литровую банку.
- Раствори сахар и соль в чистой холодной воде, залей рассолом плоды так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Накрой банку марлей или капроновой крышкой с отверстиями и оставь при комнатной температуре на 5–7 дней для брожения.
- При необходимости долей воды, закрой герметичной крышкой и перенеси в прохладное место (погреб или холодильник) на 30–40 дней.
Моченые яблоки в ведре с ржаной мукой: проверенный рецепт
Ингредиенты
- Яблоки твердые — 5–6 кг
- Вода — 5 л
- Ржаная мука — 100 г
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар или мед — 3 ст. л.
- Солома пшеничная или ржаная (чистая) — небольшой пучок
Способ приготовления моченых яблок в ведре с ржаной мукой
- Залей ржаную муку небольшим количеством горячей воды, размешай без комочков, долей остальную холодную воду, добавь соль и сахар, дай настою остыть и процеди.
- Выложи на дно чистого эмалированного или пластикового ведра слой соломы, сверху плотно уложи плоды плодоножками вверх.
- Залей их приготовленной закваской из ржаной муки так, чтобы жидкость покрывала их на 3–5 см выше.
- Положи сверху деревянный кружок или тарелку с небольшим гнетом, накрой полотенцем и выдержи 4–6 дней в тепле, после чего опусти в погреб на 1–1,5 месяца.
Моченые яблоки с медом: рецепт на зиму
Ингредиенты
- Яблоки — 2 кг
- Вода — 1,5 л
- Мед (натуральный) — 3–4 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Мята или мелисса — 3–4 веточки
Способ приготовления моченых яблок с медом
- Подготовь чистые фрукты и выложи их в емкость (кастрюлю или банку), чередуя с веточками мяты или мелиссы.
- Раствори мед и соль в теплой (не горячей, до 40 °C) воде, тщательно перемешай и остуди до комнатной температуры.
- Залей фрукты медовым раствором, накрой тарелкой с небольшим грузом.
- Оставь в комнате на 4–5 дней для начала процесса ферментации, затем убери в холод на 30 дней до полного созревания.
А как мочить яблоки с тыквой, смотри в этом коротком видео:
А если ищешь другие рецепты с яблоками, обрати внимание на такую вкуснятину, как варенье из яблок дольками. Даем рецепт и объясняем, как его приготовить.
Источник фото: Рinterest.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!