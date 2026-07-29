Моченые яблоки на зиму: в банке, ведре и с медом — лучшие проверенные рецепты

Во время квашения фрукты начинают бродить, благодаря чему образуется молочная кислота, которая их консервирует: яблоки остаются сочными, с приятной кислинкой, сохраняя максимум витаминов.

Как приготовить моченые яблоки в банке, в ведре и с медом — мы собрали для тебя сразу три лучших рецепта.

Моченые яблоки в банке: классический рецепт

Ингредиенты

Яблоки (лучше твердых зимних сортов, например, Антоновка) — примерно 1,5–2 кг (на 3-литровую банку)

Вода — 1,5 л

Сахар — 2 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Листья вишни и смородины — 5–7 шт.

Способ приготовления моченых яблок в банке

Помой фрукты и листья, плотно уложи их в стерилизованную 3-литровую банку. Раствори сахар и соль в чистой холодной воде, залей рассолом плоды так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Накрой банку марлей или капроновой крышкой с отверстиями и оставь при комнатной температуре на 5–7 дней для брожения. При необходимости долей воды, закрой герметичной крышкой и перенеси в прохладное место (погреб или холодильник) на 30–40 дней.

Моченые яблоки в ведре с ржаной мукой: проверенный рецепт

Ингредиенты

Яблоки твердые — 5–6 кг

Вода — 5 л

Ржаная мука — 100 г

Соль — 2 ст. л.

Сахар или мед — 3 ст. л.

Солома пшеничная или ржаная (чистая) — небольшой пучок

Способ приготовления моченых яблок в ведре с ржаной мукой

Залей ржаную муку небольшим количеством горячей воды, размешай без комочков, долей остальную холодную воду, добавь соль и сахар, дай настою остыть и процеди. Выложи на дно чистого эмалированного или пластикового ведра слой соломы, сверху плотно уложи плоды плодоножками вверх. Залей их приготовленной закваской из ржаной муки так, чтобы жидкость покрывала их на 3–5 см выше. Положи сверху деревянный кружок или тарелку с небольшим гнетом, накрой полотенцем и выдержи 4–6 дней в тепле, после чего опусти в погреб на 1–1,5 месяца.

Моченые яблоки с медом: рецепт на зиму

Ингредиенты

Яблоки — 2 кг

Вода — 1,5 л

Мед (натуральный) — 3–4 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Мята или мелисса — 3–4 веточки

Способ приготовления моченых яблок с медом

Подготовь чистые фрукты и выложи их в емкость (кастрюлю или банку), чередуя с веточками мяты или мелиссы. Раствори мед и соль в теплой (не горячей, до 40 °C) воде, тщательно перемешай и остуди до комнатной температуры. Залей фрукты медовым раствором, накрой тарелкой с небольшим грузом. Оставь в комнате на 4–5 дней для начала процесса ферментации, затем убери в холод на 30 дней до полного созревания.

А как мочить яблоки с тыквой, смотри в этом коротком видео:

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Источник фото: Рinterest.