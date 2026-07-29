Когда выйдет 2 сезон Вне кампуса: кто останется в сериале и когда премьера

Поклонников молодежного романтического сериала Вне кампуса (Off Campus) ждут хорошие новости: 2 сезон официально подтвержден Prime Video, и съемки уже начались.

О дате выхода 2 сезона сериала Вне кампуса, его вероятном сюжете и актерах — в материале Вікон.

Вне кампуса 2: дата выхода нового сезона

Решение о продлении сериала было несколько необычным: стриминг объявил об этом еще в феврале 2026 года — за несколько месяцев до премьеры первой части.

Amazon был настолько уверен в успехе экранизации популярной серии романов Элль Кеннеди, что не сомневался: следующий сезон оправдает самые лучшие ожидания.

После премьеры Вне кампуса ожидания полностью оправдались. По данным Prime Video, сериал собрал более 36 миллионов просмотров всего за 12 дней и стал одним из самых успешных молодежных проектов сервиса.

Известно, что съемки второго сезона стартовали 1 июня 2026 года в Ванкувере и должны завершиться в сентябре.

Из-за того, что производство началось почти сразу после выхода первой части, новый сезон, скорее всего, выйдет значительно быстрее, чем это обычно бывает с крупными сериалами.

Официальной даты премьеры пока нет, однако выход второго сезона ожидается весной 2027 года.

О чем будет 2 сезон Вне кампуса

Первая часть была посвящена истории Гаррета Грэма и Ханны Уэллс, но во 2 сезоне внимание переключится на другую пару из книжной серии — Дина Ди Лаурентиса и Элли Хейс.

Именно второй роман Элль Кеннеди — The Mistake (Ошибка) — станет основой продолжения, хотя сценаристы уже заявили, что не будут дословно повторять книгу.

При этом пара Гаррета и Ханны никуда не исчезнет. Они останутся в истории, однако уже не будут главными героями. Их сюжетная линия продолжится как второстепенная — поклонники увидят, как складывается их жизнь после событий первого сезона.

Какие актеры вернутся во Вне кампуса 2, а кто покинет сериал

Во втором сезоне снова появятся:

Белмонт Камели — Гаррет Грэм;

Элла Брайт — Ханна Уэллс;

Стивен Калин — Дин Ди Лаурентис (теперь главный герой);

Мика Абдалла — Элли Хейс (главная героиня нового сезона);

Антонио Чиприано — Логан;

Джейлен Томас Брукс — Такер.

А вот Джастина Коля в исполнении Джоша Хьюстона поклонники не увидят. Шоураннер Луиза Леви подтвердила, что этот персонаж не вернется во втором сезоне.

Однако появятся новые лица. Например, британская актриса Индия Фаулер. Она сыграет Грейс Айверс — одну из самых любимых героинь книжной серии.

Кроме того, появится Филиппа Су, однако пока известно лишь то, что ее роль будет второстепенной.

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