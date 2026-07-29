С 1 августа запустят новый поезд Перемышль — Франкфурт: как украинцам добраться до Германии

Уже с 1 августа украинцам станет значительно проще и дешевле добраться до Германии. Испанская железнодорожная компания Renfe, которая недавно подписала меморандум о сотрудничестве с Укрзалізницею, запускает новый международный рейс из польского Перемышля во Франкфурт-на-Майне.

Маршрут и график движения: как будет курсировать поезд

Новый ночной поезд будет проходить сразу через три страны: Польшу, Чехию и Германию. Помимо конечных станций, он будет останавливаться в Кракове, Остраве, Праге, Дрездене, а также в ряде небольших немецких городов (среди них Гота, Айзенах, Ханау и Оффенбах).

Рейсы будут выполняться ежедневно. Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли сделать удобную пересадку и выспаться в дороге:

Из Перемышля поезд будет отправляться в 12:04. В Краков он прибывает в 15:03, в Прагу — в 22:32, в Дрезден — в 01:38, а завершает маршрут во Франкфурте-на-Майне в 07:22 утра.

Обратный рейс из Франкфурта отправляется в 15:03. Далее остановки в Дрездене (22:30) и Праге (01:17). В Перемышль пассажиры прибудут в 11:25.

Стоимость билетов и условия для пассажиров

Перевозчик предлагает два варианта размещения, которые подойдут под разный бюджет. Самые дешевые билеты в сидячих вагонах первого и второго класса стартуют всего от 15 евро.

Для тех, кто предпочитает комфорт, предусмотрены спальные вагоны (Economy Sleeper Class) стоимостью от 37,50 евро. За эти деньги пассажир получает место в купе (на 1–4 человека) с кондиционером, розетками и бесплатным Wi-Fi.

В стоимость этого билета уже включен завтрак. Интересная деталь: при бронировании спальных мест пассажиры могут выбирать между смешанными и исключительно женскими купе.

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Как добраться из Украины: удобные пересадки

Поскольку новый рейс отправляется из приграничного Перемышля, Укрзалізниця подстроила под него свои маршруты. Украинцы смогут сделать удобную пересадку с пяти отечественных поездов, которые прибывают в Польшу из разных регионов:

№ 51/52 Киев — Перемышль;

№ 89/90 Киев — Перемышль;

№ 31/32 Запорожье / Днепр — Перемышль;

№ 35/36 Одесса — Перемышль;

№ 69/70 Кременчуг — Перемышль.

Официальная продажа билетов на рейс Перемышль — Франкфурт-на-Майне уже открыта.

Главное фото: Укрзалізниця.

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