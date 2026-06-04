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Укрзалізниця запускает комбинированный маршрут Киев — Одесса с пересадкой в ​​Виннице: график движения

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 июня 2026, 11:00 3 мин.
Укрзализныця запустила новый маршрут Киев — Одесса
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