Укрзалізниця запускает комбинированный маршрут Киев — Одесса с пересадкой в ​​Виннице: график движения

В разгар летнего сезона, когда билеты на южные направления разлетаются мгновенно, Укрзалізниця подготовила для пассажиров интересную альтернативу. Компания выпустила на пути еще одну модернизированную электричку, главное преимущество которой — наличие полноценной системы кондиционирования. Этот поезд будет курсировать между Винницей и Одессой.

Новый удобный маршрут от столицы до моря

Железнодорожники объединили этот новый рейс с уже существующим маршрутом Киев — Винница — Хмельницкий. Благодаря такому решению появился комфортный способ добраться из столицы в Одессу и в обратном направлении с одной пересадкой.

В УЗ уверяют, что волноваться из-за возможных задержек в пути не стоит. Стыковка в Виннице является полностью гарантированной. Если один из поездов вдруг опоздает, другой обязательно его дождется.

— В результате комбинированный маршрут двумя модернизированными электропоездами на маршруте Киев – Одесса с пересадкой в Виннице может стать достойной альтернативой поездам дальнего следования между Киевом и Одессой. Новые рейсы будут иметь согласованную стыковку, то есть будут ожидать пассажиров даже в случае опоздания одного из рейсов, — говорится в сообщении.

Расписание движения поезда по направлению Одесса — Киев

Этот вариант путешествия доступен уже с 4 июня. Отправление из Одессы происходит рейсом №840 в 12.55. В Винницу поезд прибывает в 18.30. Далее у пассажиров есть 20 минут на комфортную пересадку. Следующий рейс №858 отправляется в 18.50 и привозит путешественников в Киев в 22.04.

График движения поезда по маршруту Киев — Одесса

В этом направлении поезда начинают курсировать с 5 июня. Сначала нужно сесть на утренний рейс №857, который отправляется из столицы в 07.02. На вокзале в Виннице вы будете в 10.32. Оттуда в 11.08 отправляется поезд №839, который прибывает в Одессу в 17.01.

Преимущества поездки и европейский стандарт услуг

Стоит отметить, что такое путешествие по железной дороге обойдется значительно дешевле поездки междугородним автобусом. Кроме того, это настоящее спасение для тех пассажиров, которые не успели приобрести места на прямые поезда в период массовых отпусков.

Запуск этих рейсов стал пилотным шагом во внедрении европейской системы PSO. Это означает, что государство заказывает социально важные маршруты, обеспечивая их прозрачное финансирование и бесперебойную работу.

Проездные документы уже есть в продаже. Чтобы найти билеты на эти рейсы, в приложении Укрзализныци нужно ввести маршрут Киев — Одесса или наоборот, обязательно включив опцию поиска с пересадками.

Ранее мы писали, что пассажиры ночных поездов могут получить скидку на такси Uklon и Bolt — читай в материале детали новой инициативы от Укрзализныци.

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