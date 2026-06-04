Укрзалізниця запускає комбінований маршрут Київ — Одеса з пересадкою у Вінниці: графік руху

У розпалі літнього сезону, коли квитки на південні напрямки розлітаються миттєво, Укрзалізниця підготувала для пасажирів цікаву альтернативу. Компанія випустила на колії ще одну модернізовану електричку, головна перевага якої — наявність повноцінної системи кондиціонування. Цей потяг курсуватиме між Вінницею та Одесою.

Новий зручний маршрут від столиці до моря

Залізничники об’єднали цей новий рейс із вже існуючим маршрутом Київ — Вінниця — Хмельницький. Завдяки такому рішенню з’явився комфортний спосіб дістатися зі столиці до Одеси та у зворотному напрямку з однією пересадкою.

В УЗ запевняють, що хвилюватися через можливі затримки в дорозі не варто. Стиковка у Вінниці є повністю гарантованою. Якщо один із потягів раптом запізниться, інший обов’язково його дочекається.

— В результаті комбінований маршрут двома модернізованими електропоїздами на маршруті Київ – Одеса із пересадкою у Вінниці може стати гідною альтернативою поїздам далекого сполучення між Києвом та Одесою. Нові рейси матимуть узгоджену стиковку, тобто очікуватимуть пасажирів навіть у випадку запізнення одного з рейсів, — йдеться в повідомленні.

Розклад руху поїзда за напрямком Одеса — Київ

Цей варіант подорожі доступний вже з 4 червня. Відправлення з Одеси відбувається рейсом №840 о 12.55. До Вінниці потяг прибуває о 18.30. Далі пасажири мають 20 хвилин на комфортну пересадку. Наступний рейс №858 рушає о 18.50 та привозить мандрівників до Києва о 22.04.

Графік руху потяга за маршрутом Київ — Одеса

У цьому напрямку поїзди починають курсувати з 5 червня. Спочатку потрібно сісти на ранковий рейс №857, який відправляється зі столиці о 07.02. На вокзалі у Вінниці ви будете о 10.32. Звідти об 11.08 відправляється потяг №839, який прибуває до Одеси о 17.01.

Переваги поїздки та європейський стандарт послуг

Варто зазначити, що така мандрівка залізницею обійдеться значно дешевше за поїздку міжміським автобусом. Крім того, це справжній порятунок для тих пасажирів, які не встигли придбати місця на прямі поїзди у період масових відпусток.

Запуск цих рейсів став пілотним кроком у впровадженні європейської системи PSO. Це означає, що держава замовляє соціально важливі маршрути, забезпечуючи їхнє прозоре фінансування та безперебійну роботу.

Проїзні документи вже є у продажу. Щоб знайти квитки на ці рейси, у застосунку Укрзалізниці потрібно ввести маршрут Київ — Одеса або навпаки, обов’язково увімкнувши опцію пошуку з пересадками.

Раніше ми писали, що пасажири нічних потягів можуть отримати знижку на таксі Uklon та Bolt — читай в матеріалі деталі нової ініціативи від Укрзалізниці.

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