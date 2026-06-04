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Укрзалізниця запускає комбінований маршрут Київ — Одеса з пересадкою у Вінниці: графік руху

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Червня 2026, 11:00 3 хв.
Укрзалізниця запустила новий маршрут Київ — Одеса
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