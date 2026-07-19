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Менше сну — більше кілограмів: чому недосипання небезпечне для здоров’я

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Липня 2026, 16:00 3 хв.
Що станеться, якщо спати на 80 хвилин менше
Фото Pexels

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