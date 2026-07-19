Менше сну — більше кілограмів: чому недосипання небезпечне для здоров’я

Навіть якщо щодня спати лише на трохи більше години менше, це може негативно позначитися на здоров’ї. До такого висновку дійшли науковці з Колумбійського університету, які дослідили, як помірне, але тривале недосипання впливає на вагу та фізичну активність дорослих.

Результати роботи свідчать: скорочення нічного сну приблизно на 80 хвилин протягом шести тижнів призводило до збільшення маси тіла в середньому майже на 0,5 кг. Крім того, учасники експерименту стали більше часу проводити без активного руху. Про це пише Медичний центр Колумбійського університету Ірвінг.

Як проходило дослідження

У дослідженні взяли участь 95 дорослих людей, які зазвичай спали від семи до восьми годин на добу. Протягом шести тижнів вони лягали спати на 90 хвилин пізніше, ніж зазвичай. В інший період дослідження учасники дотримувалися свого звичного режиму сну.

Увесь цей час науковці за допомогою спеціальних браслетів контролювали тривалість сну та рівень фізичної активності. Також вони регулярно вимірювали вагу, окружність талії, склад тіла та аналізували показники гормонів, які впливають на відчуття голоду.

Чому навіть невелике недосипання небезпечне

За словами авторів роботи, набір близько пів кілограма за шість тижнів може здаватися несуттєвим. Проте якщо така звичка зберігається місяцями або роками, зміни можуть накопичуватися і ставати клінічно значущими.

Дослідники наголошують, що більшість попередніх експериментів вивчали екстремальне недосипання, коли люди спали лише чотири години на добу. Однак у реальному житті значно частіше трапляється помірний дефіцит сну — саме такий режим і був змодельований у новому дослідженні.

Менше сну — менше руху

Під час періоду скороченого сну учасники стали менш активними. У середньому вони проводили сидячи на 17 хвилин більше щодня. У чоловіків та жінок у постменопаузі цей показник зріс майже на пів години.

На думку дослідників, саме зменшення фізичної активності може бути одним із чинників, які сприяють набору ваги та підвищують ризик розвитку хронічних захворювань.

Недосипання пов’язують із ризиком діабету та хвороб серця

Науковці зазначають, що ця ж група добровольців брала участь і в інших дослідженнях. Вони показали, що навіть помірне скорочення тривалості сну може погіршувати чутливість організму до інсуліну, що є одним із факторів ризику розвитку цукрового діабету 2 типу.

Крім того, раніше вчені виявили, що нестача сну може сприяти появі запальних процесів, які пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Автори роботи наголошують: достатня тривалість нічного відпочинку є важливою складовою здорового способу життя поряд із правильним харчуванням і регулярною фізичною активністю. На їхню думку, підтримання здорового режиму сну може допомогти знизити ризик ожиріння, діабету та серцево-судинних хвороб.

Інколи нам хочеться подрімати вдень, це варто робити, адже це корисно. Раніше ми розповідали, яку користь має денний сон.

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