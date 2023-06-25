Тиха година для дорослих. Як денний сон впливає на мозок і чому він нам треба

У дитячому садочку чи літніх таборах відпочинку мало хто з дітей полюбляв тиху годину. Вже в дорослому віці ми жалкуємо, що втрачали можливість солодко поспати. Адже зараз про денний сон можна лише мріяти.

Якісний нічний сон — важлива складова нашого ментального та фізичного здоров’я. Та за роботою, клопотами дорослого життя та нічними тривогами можна радіти, якщо сон взагалі є.

Хоч вважається, що денний сон не здатен компенсувати недоспані години вночі, вчені все ж довели його позитивний ефект на мозок.

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А саме, що короткий денний сон може допомогти захистити здоров’я мозку в міру його старіння та сповільнити його скорочення, яке відбувається швидше у людей з нейродегенеративними захворюваннями. Детальніше про дослідження розповіли журналісти The Guardian.

Вплив денного сну на мозок

Такий ефект виявили вчені Каліфорнійського університету Лондона та Університету Республіки в Уругваї. Під час дослідження використовували дані британського Біобанку про генетику, спосіб життя і стан здоров’я 500 000 осіб віком від 40 до 69 років.

Вони знадобилися, щоб з’ясувати, чи пов’язана комбінація генетичних факторів, які раніше асоціювалися з денною дрімотою, об’ємом мозку, когнітивними здібностями та іншими аспектами здоров’я мозку.

Ми виявили зв’язок між денною дрімотою та загальним збільшенням об’єму мозку. Це може свідчити, що регулярний денний сон забезпечує захист від нейродегенерації за рахунок компенсації поганого сну вночі, — зазначають дослідники.

Спершу вчені виявили, що учасники, які ніколи або рідко спали вдень, мали більший загальний об’єм мозку. Та в підсумку, коли розглядалася генетична схильність до денного сну, вони виявили зворотний зв’язок.

Це свідчить, що початковий висновок міг бути пов’язаний з іншими факторами, які впливають на сон. Наприклад, фактори способу життя та звичок.

Скільки хвилин денного сну допоможе зберегти ясний розум

Загалом команда виявила зв’язок між генетичною схильністю до звичного денного сну та збільшенням об’єму мозку, що еквівалентно зменшенню старіння на 2,6 – 6,5 років, хоча не було жодного зв’язку з когнітивними можливостями.

Короткий денний сон до 30 хвилин може допомогти зберегти об’єм мозку, і це потенційно позитивно впливає на профілактику деменції.

Водночас вчені зазначили, що існує безліч інших факторів ризику, які можуть призвести до послаблення когнітивних функцій чи втрати ясного розуму, тож денний сон — не панацея.

Денний сон — це добре, але коли спати хочеться постійно — це перетворюється на справжню проблему. Адже наші життєві сили кудись тікають, туди ж тікає і продуктивність.

Чому виникає надмірна сонливість і як з нею боротися, читай у матеріалі.

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