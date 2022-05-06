Чому постійно хочеться спати: причини сонливості та як з нею боротися

Відсутність сил і постійна сонливість — це серйозний симптом, який не варто ігнорувати. Для організму людини сонливість може бути як нормою, так і відхиленням від неї.

Чому постійно хочеться спати?

Наприклад, сонливість цілком природна у тому випадку, якщо ти фізично працював цілий день. А ось якщо бажання сну присутнє протягом усього дня і не зникає, а лише посилюється, при цьому ти не працюєш фізично — необхідно задуматись, які фактори викликають подібний стан.

Які причини постійної сонливості?

Стреси. Через війну наш організм постійно перебуває у стані підвищеного рівня стресу, оскільки невизначеність та страх перед майбутнім забирають дуже багато сил та енергії. Після постійного перебування у некомфортних для організму умовах цілком вірогідним є повне виснаження та відсутність відновлення за період нічного сну. Недостатня кількість кисню. Тканини мозку дуже чутливі до цього, і навіть при незначній зміні кількості кисню в крові він реагує. Твоє головне завдання — більше дихати свіжим повітрям. Дефіцит води. Втома та сонливість можуть бути ознакою зневоднення організму. Пийте воду протягом дня у такій кількості, щоб сеча була світла.

Магнітні бурі чи зміна кліматичних, погодних умов. Якщо твоя сонливість має ситуативний характер та не переслідує тебе довше ніж чотири дні, причина може бути саме в цьому. Проте якщо за декілька днів ситуація не покращується, варто звернутися до лікаря (терапевта, невролога або лікаря вузького профілю — сомнолога). Недостатня кількість вітамінів та незбалансоване харчування теж можуть стати однією з причин хронічної втоми, що тягне за собою хронічну сонливість. Це може бути брак таких вітамінів та мікроелементів: пантотенової кислоти (вітамін B5), вітаміну B6, рутину (з групи вітаміну P), вітаміну D і йоду. Відкоригуйте харчування або підберіть відповідні полівітаміни. Споживання жирної їжі, переїдання чи навпаки — відсутність своєчасного прийому їжі теж впливає на загальний стан організму. Надмірне вживання кави. До речі, це один із найпоширеніших міфів про властивості кави. Кофеїн в помірних дозах може поліпшити жвавість розуму і концентрацію уваги, але дослідження показують, що якщо пити багато кави, то можливе звикання до продукту, поява втоми та сонливості.

Гормони. Гормони щитоподібної залози регулюють обмін речовин і допомагають бути енергійним. При їх нестачі — гіпотиреозі — обмінні процеси сповільнюються. Виявити недугу допоможуть аналізи крові на гормони.

Як боротися із сонливістю?

Не варто шукати поради, як позбутися симптому сонливості. Краще відшукати причину такого стану та скорегувати ритм життя, який вимагає змін.

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Та про що треба потурбуватися уже зараз, якщо постійно хочеться спати?

Скорегуй розпорядок дня та години відходу до сну.

Ліжко без сторонніх предметів: перед сном не варто напружувати мозок та очі книжкою, YouTube, стрічкою у соцмережах чи іншим інтерактивом.

Налаштуй правильний раціон та фізичну активність протягом дня, перед відходом до сну.

Потурбуйся про свіже повітря у кімнаті, де ти спиш.

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