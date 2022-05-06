Чому постійно хочеться спати: причини сонливості та як з нею боротися

Відсутність сил і постійна сонливість — це серйозний симптом, який не варто ігнорувати. Для організму людини сонливість може бути як нормою, так і відхиленням від неї.
Наприклад, сонливість цілком природна у тому випадку, якщо ти фізично працював цілий день. А ось якщо бажання сну присутнє протягом усього дня і не зникає, а лише посилюється, при цьому ти не працюєш фізично — необхідно задуматись, які фактори викликають подібний стан.
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Не варто шукати поради, як позбутися симптому сонливості. Краще відшукати причину такого стану та скорегувати ритм життя, який вимагає змін.
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