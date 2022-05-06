Почему постоянно хочется спать: причины сонливости и как с ней бороться

Отсутствие сил и постоянная сонливость — это серьезный симптом, который не стоит игнорировать. Для организма человека сонливость может являться как нормой, так и отклонением от нее.
Например, сонливость вполне естественна в том случае, если ты физически работал целый день. А вот если желание сна присутствует в течение всего дня и не исчезает, а только усиливается, при этом ты не работаешь физически, стоит задуматься, какие факторы вызывают подобное состояние.
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Не стоит искать совета, как избавиться от симптома сонливости. Лучше найти причину такого состояния и скорректировать ритм жизни, который требует перемен.
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