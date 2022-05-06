Почему постоянно хочется спать: причины сонливости и как с ней бороться

Отсутствие сил и постоянная сонливость — это серьезный симптом, который не стоит игнорировать. Для организма человека сонливость может являться как нормой, так и отклонением от нее.

Почему постоянно хочется спать?

Например, сонливость вполне естественна в том случае, если ты физически работал целый день. А вот если желание сна присутствует в течение всего дня и не исчезает, а только усиливается, при этом ты не работаешь физически, стоит задуматься, какие факторы вызывают подобное состояние.

Какие причины постоянной сонливости?

Стрессы. Из-за войны наш организм постоянно находится в состоянии повышенного уровня стресса, поскольку неопределенность и страх перед будущим отнимают большое количество сил и энергии. После постоянного нахождения в некомфортных для организма условиях вполне вероятным является полное истощение и отсутствие восстановления за период ночного сна. Недостаточное количество кислорода. Ткани мозга очень чувствительны к этому, и даже при незначительном изменении количества кислорода в крови он реагирует. Твоя главная задача — больше дышать свежим воздухом. Дефицит воды. Усталость и сонливость могут быть признаками обезвоживания организма. Пейте воду в течение дня в таком количестве, чтобы моча была светлая.

Магнитные бури или изменение погодных условий. Если твоя сонливость носит сугубо ситуативный характер и не преследует тебя дольше четырех дней, причина может быть именно в этом. Однако если через несколько дней ситуация не улучшается, следует обратиться к врачу (терапевту, неврологу или врачу узкого профиля — сомнологу). Недостаточное количество витаминов и несбалансированное питание тоже могут стать одной из причин хронической усталости, что приводит к хронической сонливости. Это может быть нехватка таких витаминов и микроэлементов: пантотеновой кислоты (витамин B5), витамина B6, рутина (из группы витамина P), витамина D и йода. Скорректируйте питание или подберите соответствующие поливитамины. Потребление жирной пищи, переедание или, наоборот, отсутствие своевременного приема пищи тоже влияет на общее состояние организма. Чрезмерное употребление кофе. Кстати, это один из самых распространенных мифов о свойствах кофе. Кофеин в умеренных дозах может улучшить живость ума и концентрацию внимания, но исследования показывают, что если пить много кофе, возможно привыкание к продукту, появление усталости и сонливости.

Гормоны. Гормоны щитовидной железы регулируют обмен веществ и помогают быть энергичным. При их недостатке — гипотиреозе — обменные процессы замедляются. Выявить недуг помогут анализы крови на гормоны.

Как бороться с сонливостью?

Не стоит искать совета, как избавиться от симптома сонливости. Лучше найти причину такого состояния и скорректировать ритм жизни, который требует перемен.

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Но о чем нужно позаботиться сейчас, если постоянно хочется спать?

Скорректируй распорядок дня и часы отхода ко сну.

Кровать без посторонних предметов: перед сном не стоит напрягать мозг и глаза книгой, YouTube, лентой в соцсетях или другим интерактивом.

Настрой правильный рацион и физическую активность в течение дня, перед отходом ко сну.

Позаботься о свежем воздухе в комнате, где ты спишь.

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