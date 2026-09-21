Массированный обстрел Запорожья: есть пострадавшие, повреждены дома, университет и ТЦ

В ночь на 21 сентября россияне массированно атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые дома и гражданская инфраструктура города. В результате атаки есть пострадавшие, возникли пожары.

Взрывы в Запорожье: что известно о последствиях атаки

По данным спасателей, во время ночной атаки травмировались пять человек. Еще пятерых жителей чрезвычайники спасли, а 14 человек эвакуировали из поврежденных домов.

Психологи ГСЧС также оказали помощь 16 местным жителям.

В результате ударов повреждены два девятиэтажных жилых дома. В них возникли пожары. Также возгорание произошло на территории одного из торговых центров.

Отдельно спасатели сообщили о пожаре в корпусе учреждения высшего образования.

Запорожье: взрывы повредили университет и торговый центр

Запорожская областная прокуратура уточнила, что российские войска атаковали город ударными беспилотниками и FPV-дроном.

По информации прокуратуры, в результате попаданий разрушено помещение торгового центра, поврежден учебный корпус учреждения высшего образования и многоэтажные жилые дома. Также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом с местами попаданий.

По состоянию на 07:30 прокуратура сообщала уже о шести раненых. Там отметили, что информация о пострадавших еще уточняется.

По факту атаки правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — по факту совершения военного преступления.

Читать по теме Массированная атака на Украину: под ударом были Киев, Запорожье, Одесса и ряд регионов Есть погибшие, раненые и поврежденные гражданские объекты.

Пострадал исторический корпус ЗНУ

Отдельно стало известно о повреждении Запорожского национального университета. Во время обстрела Запорожья сегодня разрушений от прямого попадания и пожара подвергся третий корпус ЗНУ, где располагался биологический факультет.

В университете сообщили, что здание является частью исторической застройки старого Александровска и имеет статус объекта культурного наследия.

Здание было построено в 1902–1903 годах. По данным университета, пострадала, в частности, часть корпуса, где когда-то располагалась домовая церковь.

В университете добавили, что впереди сложная работа по восстановлению поврежденного здания.

Что говорят в Запорожской ОВА

Глава Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщил, что россияне били по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

— Есть повреждения многоэтажек, университета, торгового центра, — отметил он.

По его словам, в результате атаки пострадали шестеро гражданских. Всем оказывают необходимую помощь, а спасатели всю ночь работали на местах ударов.

— Помогаем людям, чьи дома пострадали. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются, — сообщил Семикин.

Сейчас продолжается ликвидация последствий ночной атаки.

Главное фото: Михаил Семикин.

Напомним, что Россия ударила по Печенегам двумя ракетами: 10 человек погибли, почти 20 пострадали.

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