Для тебя Война в Украине

Массированный обстрел Запорожья: есть пострадавшие, повреждены дома, университет и ТЦ

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 сентября 2026, 10:02 3 мин.
Обстрел Запорожья 21 сентября: поврежденные дома, университет и торговый центр, есть пострадавшие

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