Обстрел Украины: РФ ударила по Киеву и области, Конотопу, Запорожью, дети среди раненых

Ночью и утром против 18 сентября и утром россияне обстреляли украинские города и области ударными беспилотниками. Последствия зафиксировали, в частности, в Киеве и области, на Сумщине, в Запорожье, Одесской области, Днепропетровской области и Житомирской области.

Есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

Взрывы в Киеве : есть пострадавшие

При взрывах в Киеве беспилотник попал в нежилое здание в Подольском районе. Мужчину, получившего ранение во время атаки, госпитализировали. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киевщина: пострадала целая семья

В Фастовском районе в результате утренней атаки российских дронов пострадали пять человек — двое взрослых и трое детей.

Как сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, у детей диагностировали акубаротравму и острые реакции на стресс. Всех троих госпитализировали.

Мужчина получил термические ожоги, осколочное ранение и резаную рану стопы. Его также доставили в больницу. Женщина получила острую реакцию на стресс.

— В результате атаки один частный дом разрушен, еще один поврежден. Также поврежден автомобиль, — сообщил Ткаченко.

В ГСЧС уточнили, что пострадала именно одна семья. Из-за атаки возникли возгорания, однако пожар уже ликвидировали.

Конотоп: две женщины получили травмы

Ночью российские беспилотники атаковали Конотоп Сумской области. В городе повреждены частные дома, школа, детский сад, медицинские учреждения, железная дорога и объекты коммунальной инфраструктуры.

По словам городского головы Артема Семенихина, в результате атаки пострадали две женщины 1965 и 1991 годов рождения. У младшей пострадавшей — множественные раны рук, у старшей — острая реакция на стресс.

Также повреждена газотранспортная сеть, из-за чего часть Конотопа осталась без газоснабжения.

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Запорожье: разрушен торговый комплекс

В Запорожье российский беспилотник попал в торговый комплекс. В результате атаки здание разрушено, один человек травмирован.

После удара возник масштабный пожар. По данным ГСЧС, огонь охватил более 10 тысяч квадратных метров.

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы. Во время тушения пожара им приходилось прерывать работу из-за угрозы повторных ударов.

Одесская область: повреждены дома и инфраструктура

Россияне также массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. По предварительным данным, пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате ударов повреждены жилой сектор, предприятие, резервуары и складские помещения. Один частный дом разрушен, еще как минимум пять повреждены.

Также повреждены здание лицея, теплицы и автомобили. На местах ударов продолжается ликвидация последствий атаки.

Отдельно в Одессе в результате атаки повреждено двухэтажное здание, которое не использовалось. Там возник пожар, но, по сообщению Сергея Лысака, люди не пострадали.

Днепропетровская область: двое раненых

По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, россияне более десяти раз атаковали три района области беспилотниками и артиллерией.

В Днепре повреждены предприятия. Ранения получили двое мужчин. 40-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один, 39-летний мужчина, будет лечиться дома.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Червоногригорьевская и Марганецкая общины. Там повреждены многоэтажные дома, админздание и киоск.

Житомирская область: двое погибших и двое пострадавших

В Коростенском районе Житомирской области оккупанты ударили по гражданскому предприятию. По обновленной информации, погибли два человека, еще двое пострадали.

Об этом 18 сентября сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко. Ранее он информировал об одном погибшем и двух пострадавших, однако позже количество погибших уточнили.

На месте возникли пожары в складском и производственном зданиях. Спасатели ликвидировали возгорания, а во время повторных сигналов воздушной тревоги были вынуждены отходить в безопасное место.

К работам привлекли 56 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС. Территорию также обследовали саперы на наличие взрывоопасных предметов.

Спасатели и экстренные службы продолжают работать на местах ударов и ликвидировать последствия российской атаки.

Напомним, вчера в ночь против 17 сентября Россия атаковала столицу ракетами и дронами.

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