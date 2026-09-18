Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины: РФ ударила по Киеву и области, Конотопу, Запорожью, дети среди раненых

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 сентября 2026, 10:30 4 мин.
Массированная атака на Украину 18 сентября: в нескольких областях пострадали
Фото ДСНС/Telegram

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