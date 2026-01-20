Как получить направление на ВЛК через Резерв+ — пошаговый гайд

Неоднократные походы в ТЦК изрядно утомляли военных, поэтому Минобороны постепенно добавляет все больше функций в приложение Резерв+. Теперь в нем появилась возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК. Рассказываем, что об этом известно.
Как получить электронное направление на ВЛК в Резерв+
Чтобы воспользоваться сервисом, придерживайся следующего алгоритма действий:
- Сделвй запрос в Резерв+.
- Дождись подтверждения запроса руководителем ТЦК.
- Вскоре тебе придет уведомление с номером регистрации направления, адресом медучреждения и подписью руководителя ТЦК.
Как пройти ВЛК по электронному направлению
В Минобороны сообщили, что с 31 января 2025 появилась возможность самостоятельного генерирования направления на ВЛК. После генерирования, тебе придет уведомление в течение суток со всей необходимой информацией.
В уведомлении будут указаны следующие данные:
- номер и дата регистрации направления;
- адрес заведения здравоохранения для прохождения ВЛК;
- данные руководителя ТЦК, подписавшего направление.
Этого оповещения и имеющейся в нем информации достаточно для планирования осмотра. После того, как ты пройдешь осмотр, члены комиссии отправят данные в ТЦК. После этого информация попадет в реестр Оберіг. Обновленный военно-учетный документ появится в приложении, так что лишний раз посещать ТЦК не нужно.
Если военнообязанный не пришел на ВЛК в определенную дату, направление остается действующим в течение 30 дней. После 30 дней придется заново отправлять запрос на прохождение ВЛК.
В Минобороны добавили, что повестки на прохождение ВЛК останутся бумажными, их будут отправлять по почте. Обновлять информацию и проходить ВЛК украинцы должны каждый год.
