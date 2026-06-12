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Почему Россия не участвует на Чемпионате мира 2026 года: причины дисквалификации

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 июня 2026, 19:00 2 мин.
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Фото Pexels

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