Почему Россия не участвует на Чемпионате мира 2026 года: причины дисквалификации

В Северной Америке стартовал финальный турнир Чемпионата мира по футболу 2026 года, который с 11 июня по 19 июля совместно принимают США, Канада и Мексика.

Несмотря на то, что национальная сборная России полностью отстранена от соревнований и не допущена даже к квалификационному раунду, вокруг Мундиаля уже разразился громкий международный скандал из-за демонстрации флага РФ.

Организаторы турнира вывесили российский триколор в одном ряду с флагами других государств, что вызвало волну возмущения в сети — читай в материале, почему Россия не участвует на Чемпионате мира 2026 года, однако флаг страны был все равно представлен.

Почему Россия не участвует на Чемпионате мира 2026 года

Отметим, что рядом с символикой окупантов майоров и сине-желтое знамя Украины, которая, к сожалению, также пропускает этот турнир из-за неудачи в матчах плей-офф.

Однако, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что появление флага абсолютно законно, поскольку Россия до сих пор формально остается действующим членом ассоциации.

Причины полной дисквалификации футбольной сборной РФ от главного турнира планеты являются исключительно политическими.

Сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину ФИФА и УЕФА выступили с общим заявлением, отстранив все российские сборные и клубы от международных соревнований.

Из-за этих санкций Россию сначала сняли с плей-офф отбора ЧМ-2022 в Катаре, впоследствии не допустили к Евро-2024 и розыгрышам Лиги наций, а в конце 2024 года заблокировали ее участие в жеребьевке европейской квалификации в Чемпионат мира 2026.

Футбольные органы четко дали понять, что не изменят свою позицию по соображениям безопасности и из-за грубого нарушения международного права.

Пока российская сборная вынуждена находиться в полной изоляции, проводя исключительно товарищеские встречи против немногочисленных геополитических союзников из Азии и Африки.

Раньше мы писали о рейтинге сборных ФИФА 2026 – читай в материале, на каком месте сейчас сборная Украины.

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