Чому Росія не бере участі на Чемпіонаті світу 2026: причини дискваліфікації

У Північній Америці стартував фінальний турнір Чемпіонату світу з футболу 2026, який з 11 червня по 19 липня спільно приймають США, Канада та Мексика.

Попри те, що національна збірна Росії повністю відсторонена від змагань і не допущена навіть до кваліфікаційного раунду, навколо Мундіалю вже спалахнув гучний міжнародний скандал через демонстрацію прапора РФ.

Організатори турніру вивісили російський триколор в одному ряду зі стягами інших держав, що викликало хвилю обурення в мережі — читай в матеріалі, чому Росія не бере участі на Чемпіонаті світу 2026, однак прапор країни був все одно представлений.

Чому Росія не бере участі на Чемпіонаті світу 2026

Зазначимо, що поруч із символікою окупантів майорів і синьо-жовтий прапор України, яка, на жаль, також пропускає цей турнір через невдачу в матчах плей-оф.

Однак, почесний президент Російського футбольного союзу В’ячеслав Колосков заявив, що поява прапора є абсолютно законною, оскільки Росія досі формально залишається діючим членом асоціації.

Причини повної дискваліфікації футбольної збірної РФ від головного турніру планети є виключно політичними.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну ФІФА та УЄФА виступили зі спільною заявою, відсторонивши всі російські збірні та клуби від міжнародних змагань.

Через ці санкції Росію спершу зняли з плей-оф відбору ЧС-2022 у Катарі, згодом не допустили до Євро-2024 та розіграшів Ліги націй, а наприкінці 2024 року заблокували її участь у жеребкуванні європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2026, яке проходило в Цюріху, зокрема тому Росія не бере участі на турнірі.

Футбольні органи чітко дали зрозуміти, що не змінять своєї позиції з міркувань безпеки та через грубе порушення міжнародного права.

Наразі російська збірна змушена перебувати в повній ізоляції, проводячи виключно товариські зустрічі проти нечисленних геополітичних союзників з Азії та Африки.

Раніше ми писали про рейтинг збірних ФІФА 2026 — читай в матеріалі, на якому місці зараз збірна України.

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