Стиль життя

Чому Росія не бере участі на Чемпіонаті світу 2026: причини дискваліфікації

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 12 Червня 2026, 19:00 2 хв.
чемпіонат світу з футболу fifa 2026 tm чи буде росія
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь