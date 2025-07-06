Відпочинок у Кіровоградській області: що подивитися і з родиною, і самому

Якщо ти не маєш змоги їхати на відпочинок кудись далеко, то треба це зробити хоча б у межах свої області. Читай про відпочинок у Кіровоградській області. Це буде корисно не лише місцевим, а й тим, хто хоче досліджувати Україну.

Відпочинок у Кіровоградській області: що подивитися

Якщо ти шукаєш, куди поїхати у Кіровоградській області з дітьми, то наступні варіанти підійдуть для відпочинку як з ними, так і без.

Хутір Козацька долина (с. Карбівка)

Туркомплекс у стилі козацького села: камерні будиночки, ресторан, зоопарк, стайня, музей просто неба і ставок. Ідеально для дітей — тут можна погодувати тварин і, якщо дозволяє час, поплавати на човні.

Дендрологічний парк (Арборетум) у Кропивницькому

Прекрасні алеї, купа квітів та різні дитячі атракціони. Місце має популярність серед сімей — вхід безплатний, атракціони — за символічну плату.

Музей‑садиба Хутір Надія (поблизу Миколаївки)

Це резиденція драматурга Івана Карпенка-Карого. Тут поетично облаштований сад, музей і автентичні інтер’єри. Тут проводять театральні фестивалі — чудово для поціновувачів культури.

Археологічна пам’ятка Межові камені (біля Кропивницького)

Таємничі неолітичні менгіри — кам’яні моноліти, що утворюють кілька рядів. Це свідчення давньої культури, над якими місцеві археологи досі проводять дослідження.

Стратегічний музей ракетного командного пункту (с. Побузьке)

Бункер історичної залоги РС-22 Молодець та справжня ракетно‑військова інфраструктура — цікавий об’єкт для поціновувачів техніки й холодної війни.

Бази відпочинку на Дніпрі (с. Деріївка, Світловодськ, Куцеволівка)

Якщо ти хочеш просто спокійного відпочинку біля водойми, то варто обирати комфортні котеджі й пляжі, де також можна рибалити. Таких комплексів багато, можна обрати той, який тобі найбільше сподобається.

Дендропарк Веселі Боковеньки

Веселі Боковеньки — це дендрологічний парк, що має статус об’єкта загальнодержавного значення в Україні. Він розташований поблизу однойменного села в Кіровоградській області. Загальна площа парку — 109 гектарів, а разом із селекційно-дендрологічною станцією вона сягає 543 гектари.

Історія парку бере початок у 1893 році, коли його заснував Микола Львович Давидов. У 1916 році Микола Давидов передав парк у дар Російському географічному товариству, а вже у 1930 році він був переданий у підпорядкування Українському науково-дослідному інституту агролісомеліорації. У 1960 році парку надали статус пам’ятки садово-паркового мистецтва.

