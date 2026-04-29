Погода в Болгарії у червні 2026: прогноз для популярних курортів

Червень у Болгарії — це початок справжнього пляжного сезону: ще немає виснажливої спеки, але море вже тепле, а сонячні дні довгі.
Проте різні курорти мають свої нюанси — розповідаємо, якою є погода в червні 2026 в чотирьох курортних містечках Болгарії.
Погода в Болгарії у червні 2026 — куди варто планувати відпочинок
Популярними курортами Болгарії є Сонячний Берег, Золоті Піски, Святий Влас та Албена, вони приваблюють туристів своїми чистими пляжами та м’яким кліматом.
Погода на курорті Сонячний Берег у червні 2026
На Сонячному Березі погода найстабільніша. Вдень тут +25…+27°C, вночі близько +17°C, а море в середньому прогрівається до +21…+22°C.
Водночас на початку місяця вода може бути значно прохолоднішою — мінімально близько +16.7°C .
Дощів небагато — приблизно 5–7 днів, вони короткі. Пляжі широкі, піщані, без гальки, а вітер зазвичай слабкий, із легким морським бризом.
Погода на курорті Золоті Піски у червні 2026
На Золотих Пісках трохи прохолодніше, бо курорт розташований північніше.
Повітря +23…+26°C, море в середньому +21…+21.5°C, але мінімально може опускатися до +16.2°C .
Тут до 7 дощових днів за місяць.
Пляжі також піщані, але вітер відчувається сильніше — інколи піднімає хвилі й освіжає повітря.
Погода на курорті Святий Влас у червні 2026
У Святому Власі клімат м’якший завдяки горам поруч.
Повітря прогрівається до +24…+26°C, море близько +22°C.
Мінімальна температура води подібна до Сонячного берега — приблизно +16…+17°C (цей регіон має однакові морські умови).
Дощів небагато — кілька днів за місяць. Пляжі переважно піщані, місцями з дрібною галькою, а вітер слабкий і комфортний.
Погода на курорті Албена у червні 2026
Албена — більш спокійний і трохи прохолодніший курорт.
Тут +22…+25°C вдень, море в середньому +21…+22°C, але мінімально може опускатися до +16.2°C .
Дощів трохи більше, ніж на півдні, але вони нетривалі.
Пляжі — дрібний пісок і дуже пологие дно у моря, ідеально для дітей.
Плануючи відпустку у Болгарії, враховуй, що нинішня весна прохолодна, і це може вплинути на початок сезону. Найбільше це помітно саме у воді — на початку червня море частіше тримається в межах +18…+20°C, іноді навіть нижче.
Але Чорне море швидко прогрівається, якщо сонце буде яскравим.
Тож у червні в Болгарії вже можна планувати пляжний відпочинок. Якщо хочеш максимально тепле море — краще їхати після 15–20 числа.
А якщо важливі комфорт, менше людей і м’яка температура — початок літа тут майже ідеальний.
