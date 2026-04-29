Погода в Болгарії у червні 2026: прогноз для популярних курортів

Червень у Болгарії — це початок справжнього пляжного сезону: ще немає виснажливої спеки, але море вже тепле, а сонячні дні довгі.

Проте різні курорти мають свої нюанси — розповідаємо, якою є погода в червні 2026 в чотирьох курортних містечках Болгарії.

Погода в Болгарії у червні 2026 — куди варто планувати відпочинок

Популярними курортами Болгарії є Сонячний Берег, Золоті Піски, Святий Влас та Албена, вони приваблюють туристів своїми чистими пляжами та м’яким кліматом.

Погода на курорті Сонячний Берег у червні 2026

На Сонячному Березі погода найстабільніша. Вдень тут +25…+27°C, вночі близько +17°C, а море в середньому прогрівається до +21…+22°C.

Водночас на початку місяця вода може бути значно прохолоднішою — мінімально близько +16.7°C .

Дощів небагато — приблизно 5–7 днів, вони короткі. Пляжі широкі, піщані, без гальки, а вітер зазвичай слабкий, із легким морським бризом.

Погода на курорті Золоті Піски у червні 2026

На Золотих Пісках трохи прохолодніше, бо курорт розташований північніше.

Повітря +23…+26°C, море в середньому +21…+21.5°C, але мінімально може опускатися до +16.2°C .

Тут до 7 дощових днів за місяць.

Пляжі також піщані, але вітер відчувається сильніше — інколи піднімає хвилі й освіжає повітря.

Читати на тему Погода в Одесі на червень 2026: літнє тепло завітає до міста вже незабаром Коли буде тепло в Одесі та чи надовго затримається літнє тепло?

Погода на курорті Святий Влас у червні 2026

У Святому Власі клімат м’якший завдяки горам поруч.

Повітря прогрівається до +24…+26°C, море близько +22°C.

Мінімальна температура води подібна до Сонячного берега — приблизно +16…+17°C (цей регіон має однакові морські умови).

Дощів небагато — кілька днів за місяць. Пляжі переважно піщані, місцями з дрібною галькою, а вітер слабкий і комфортний.

Погода на курорті Албена у червні 2026

Албена — більш спокійний і трохи прохолодніший курорт.

Тут +22…+25°C вдень, море в середньому +21…+22°C, але мінімально може опускатися до +16.2°C .

Дощів трохи більше, ніж на півдні, але вони нетривалі.

Пляжі — дрібний пісок і дуже пологие дно у моря, ідеально для дітей.

Плануючи відпустку у Болгарії, враховуй, що нинішня весна прохолодна, і це може вплинути на початок сезону. Найбільше це помітно саме у воді — на початку червня море частіше тримається в межах +18…+20°C, іноді навіть нижче.

Але Чорне море швидко прогрівається, якщо сонце буде яскравим.

Тож у червні в Болгарії вже можна планувати пляжний відпочинок. Якщо хочеш максимально тепле море — краще їхати після 15–20 числа.

А якщо важливі комфорт, менше людей і м’яка температура — початок літа тут майже ідеальний.