Куди краще поїхати на море у травні 2026: перелік країн, де можна відпочити вже навесні

Травень 2026 року обіцяє стати одним із найбільш привабливих місяців для планування морської відпустки, особливо для тих, хто цінує баланс між комфортною погодою та відсутністю великого натовпу туристів.

Головною перевагою поїздок у цей період є не лише бюджетність, а й можливість насолодитися екскурсійними програмами без літньої спеки, яка зазвичай стає виснажливою вже у середині червня.

Куди поїхати на море у травні 2026: Єгипет

Червоне море у травні традиційно є одним із найнадійніших напрямків для тих, хто прагне гарантованого купального сезону.

Температура води в Шарм-ель-Шейху та Хургаді вже прогрілася до комфортних +26–27°C, а повітря залишається приємним для європейців, що створює ідеальні умови для джип-сафарі, дайвінгу та снорклінгу.

Для любителів активного дозвілля Шарм-ель-Шейх цього травня готує міжнародний чемпіонат із риболовлі, а відсутність дощів робить цей напрямок стабільним фаворитом.

Триденний відпочинок у готелі на другій береговій лінії зараз можна знайти за ціною від 20 000 гривень, що робить Єгипет найбільш доступним тропічним варіантом весни.

Куди поїхати на море в травні: Туреччина

Турецьке узбережжя у травні 2026 року зустрічає гостей початком офіційного купального сезону. У першій декаді місяця найтепліша вода очікується в Аланії, Сіде та Кемері, тоді як до кінця травня активне пляжне життя розпочинається у Фетхіє, Мармарісі та Бодрумі.

Окрім моря, Туреччина приваблює великою кількістю фестивалів: у травні країна святкує День Ататюрка та День молоді з масштабними концертами на площах.

Для тих, хто надає перевагу культурному відпочинку, Стамбул у травні перетворюється на квітучий сад із мільйонами тюльпанів, а поїздки до Памуккале чи Каппадокії стають набагато приємнішими через відсутність екстремально високих температур.

Куди краще поїхати на море у травні 2026: Болгарія

Хоча Чорне море прогрівається повільніше, травень у Болгарії вже вважається початком туристичної активності.

Особливою популярністю користується мальовничий Балчик у північно-східній частині узбережжя, де п’ятиденний відпочинок у готелях із басейнами та розвиненою інфраструктурою коштуватиме близько 22 000 гривень.

Це чудовий варіант для тих, хто хоче змінити обстановку, насолодитися морським повітрям та якісним сервісом, не витрачаючи при цьому значних коштів на тривалі перельоти.

Куди поїхати на море у травні 2026: інші місця

Для мандрівників, які шукають нових вражень, травень відкриває двері Південної Албанії та Которської затоки в Чорногорії, де природа прокидається у всій своїй красі.

Починається повноцінний сезон на грецькому Криті, Кіпрі, а також на іспанських островах Тенеріфе та Майорка.

В Іспанії у цей час можна потрапити на свято квітучих хрестів Fiesta de las Cruces, а любителі світського життя можуть відвідати кінопрем’єри в Каннах.

