Календар державних та професійних свят на травень 2026: дні, що мають важливе значення

Щомісяця ми відзначаємо державні та професійні свята — і це набагато більше, ніж просто традиція чи червоні дні в календарі. Це знаки нашої історії: події, люди й ідеї, які формували нашу сучасну Україну.

Саме в цих датах проявляється наша унікальність і самобутність — те, що робить нас – нами, народом з власним характером і голосом.

Календар державних та професійних свят у травні 2026

1 — День праці

Свято започаткували під час руху робітників за 8-годинний робочий день у 19 столітті. В Україні 1 травня традиційно асоціюється з Радянським Союзом і фіктивною боротьбою радянських профсоюзів за права трудящих.

6 — День піхоти

Відзначає ключову роль піхотних підрозділів ЗСУ — саме вони тримають найскладніші ділянки фронту та першими вступають у бій.

Україна відзначає 8 травня разом із Європою, наголошуючи на пам’яті жертв війни, а не на святкуванні перемоги.

9 — День Європи в Україні

Свято-символ європейського вибору України. У містах за мирних часів проводили відкриті заходи про культуру, цінності та інтеграцію.

10 — День матері в Україні

Сучасна традиція святкування Дня матері 10 травня прийшла з США. В Америці його символ — гвоздика як знак вдячності матері. З Америки ідея поширилася світом як день любові й подяки найріднішій людині.

14 — День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Вшановує українців, які ризикували життям, рятуючи євреїв під час Голокосту. Україна має тисячі Праведників народів світу.

15 — День сім’ї

Свято підкреслює роль родини як основи суспільства та підтримки людини, особливо у кризові часи.

16 — День науки

Українські вчені — серед засновників кібернетики, ракетобудування й сучасних технологій, а сьогодні їхні ідеї працюють на сучасні потреби — від воєнних технологій до ІТ.

17 — День пам’яті жертв політичних репресій

В цей день вшановують жертв радянського тоталітарного режиму, зокрема масових розстрілів та ГУЛАГу.

18 — День резервіста України

Присвячений військовим резерву, які поповнюють бойові частини у разі загрози.

18 — День кримськотатарського народу

Це день пам’яті й незламності народу, який пережив сталінську депортацію 1944 року. Попри вигнання й втрати, кримські татари зберегли мову, культуру й ідентичність.

20 — День банківських працівників

Відзначає роль банківської системи у фінансовій стабільності держави та економіки.

21 — День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття

Свято вперше офіційно відзначили у 2025-му, і воно має дуже чіткий сенс: показати, що Україна — це не одна культура, а десятки народів, які разом формують державу.

23 — День морської піхоти України

Морпіхи відомі як елітні підрозділи, що ведуть бойові дії в найскладніших умовах.

24 — День слов’янської писемності і культури

Пов’язаний із братами Кирилом і Мефодієм, творцями слов’янської абетки. Цікаво, що спочатку вони створили глаголицю — абетку з символами, які не схожі на жодну іншу систему письма. Вона була настільки складною, що пізніше її спростили, і вже на її основі з’явилась наша кирилиця.

25 — День спецзв’язку та захисту інформації

Професійне свято тих, хто відповідає за кіберзахист, урядовий зв’язок і інформаційну безпеку держави.

29 — Міжнародний день миротворців ООН

Вшановує військових і цивільних, які служать у миротворчих місіях ООН.

30 — День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

Свято людей, які створюють книги, газети та друковану продукцію.

31 — Трійця

31 травня відзначаємо християнське свято, що символізує сходження Святого Духа та оновлення природи.

31 — День хіміка

Свято, коли відзначають внесок хіміків у промисловість, медицину та науку. Багато українських розробок досі використовуються у світовій оборонній та медичній індустрії.

