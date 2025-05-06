День піхоти в Україні: коли у 2025 році вшановують незламних воїнів

Фото Pexels Щороку відзначають понад три десятки свят, пов’язаних із ЗСУ та українськими військовими. Деякі є перехідними, а деякі недавно перенесли на нові дати. Читай, коли відзначають День піхоти в Україні, як вшановують військових та чому це свято є важливим для Збройних сил — у матеріалі. День піхоти ЗСУ Піхота — це не просто рід військ. Це серце і хребет української армії, її “сталевий кістяк”, як заслужено називають воїнів-піхотинців. Щороку 6 травня Україна вшановує героїзм, витривалість та відданість цих незламних захисників. Коли день піхоти ЗСУ У 2025 році День піхоти Збройних Сил України припадає на вівторок, 6 травня. Це свято встановлене указом Президента України у 2019 році, аби віддати належну шану тим, хто боронить країну в найгарячіших точках — на передовій, у штурмах, в окопах. Дата обрана невипадково — 6 травня вшановується пам’ять святого Георгія Побідоносця, покровителя воїнів, особливо піхоти.Піхотинці — воїни, які тримають фронт Піхота — це основна ударна сила будь-якої армії. В умовах війни з Росією саме піхотинці найчастіше першими вступають у бій, звільняють населені пункти, утримують рубежі та обороняють критично важливі території. Це бійці, які: Штурмують укріплені позиції ворога, Пересуваються пішки або на бойовій техніці в умовах мінної загрози, Несуть службу в холод, дощ, сніг і спеку — цілодобово, без права на слабкість. Саме тому їх називають сталевим кістяком ЗСУ — опорою, на якій тримається фронт. Читати на тему З Днем піхоти 2025! Привітання найсміливіших захисників і захисниць країни 6 травня Україна відзначає День піхоти. Читай історію цього роду військ та привітання. У День піхоти Збройних Сил України, 6 травня, українці висловлюють вдячність воїнам-піхотинцям — живим і полеглим. У школах та громадах проходять урочисті заходи, учні виготовляють листівки підтримки, а в храмах лунають молитви за захисників. Пам’ятаймо: піхота — це не лише військова професія. Це поклик серця, це подвиг, що триває щодня. Як можемо підтримати піхотинців Передати донати перевіреним фондам. Написати листи чи малюнки підтримки для воїнів. Долучитись до волонтерських ініціатив у громаді або школі. Просто подякувати піхотинцю, якого зустріли — словами щирої поваги. А ще раніше ми розповідали за що можна отримати особливу відзнаку Головнокомандувача ЗСУ — Золотий хрест, з якого матеріалу зроблена нагорода та чи надає вона пільги для кавалерів. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter