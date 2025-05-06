Стиль життя Свята

День піхоти в Україні: коли у 2025 році вшановують незламних воїнів

Леся Манзюк, редакторка сайту 06 Травня 2025, 07:45
День піхоти ЗСУ
Фото Pexels

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