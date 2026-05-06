З Днем піхоти 2026! Привітання найсміливіших захисників і захисниць країни

6 травня Україна відзначає День піхоти. Свято встановлене президентом України у 2019 році, оскільки ця дата пов’язана з перемогою славетних козаків у битві під Жовтими водами.

Крім того, за церковним календарем заведено вшановувати покровителя українського війська саме у цей день.

День піхоти 2026: кого заведено вітати

День піхоти відзначають для вшанування мужності та героїзму воїнів, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Піхотою вважають саме військових механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Тож це одна з найбільших за чисельністю частина українського війська.

За роки війни піхотинці продемонстрували, що у найскладніших ситуаціях можна переламати перебіг подій на свою користь навіть там, де ворог перевершує кількістю та озброєнням.

Загартовані важкими кровопролитними боями, саме піхотинці знищують російських загарбників, під лютим вогнем і обстрілами міцно тримають зайняті рубежі, відбивають численні атаки ворога та впевнено просуваються уперед, крок за кроком наближаючи нашу Перемогу.

Привітання з Днем піхоти 2026 своїми словами

З Днем піхоти! Дякуємо за стійкість й нестримну боротьбу!

З Днем піхоти! Хай янгол-охоронець буде твоїм вірним супутником, і не пропускає ані кулю, ані уламок. Дякую за твій подвиг щодня, бережи себе!

Ви — міць і сила нашого війська! Нехай вас завжди сповнюють сили, а ворожі кулі минають стороною. Дякуємо, з Днем піхоти!

З Днем піхоти! Хай кожен день наближає до перемоги, бажаємо наснаги, здоров’я і хай вас береже Бог!

Вітаємо зі святом, захисник (-иця)! Бажаємо лише впевнених кроків, звільнених територій, міцного тилу й підтримки братерства! Бережи себе, Україна чекає на тебе з війни!

Вірних синів і доньок України — з Днем піхоти! Сил, нестримної віри, здоров’я. Хай мир якнайшвидше запанує на наших землях, а ви — повернетеся до родини. З професійним святом, дякуємо за захист!

